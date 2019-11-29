Семья Носкова пропустит первый после инсульта концерт

Родные Носкова не придут на его первый после инсульта концерт

Семья певца Николая Носкова не сможет посетить его первый после инсульта концерт, сообщает "Пятый канал". Сейчас Носков готовится к сольному выступлению, которое будет называться "Живой". Продюсер Виктор Дробыш отметил, что певца не смогут поддержать во время выступления его близкие. "Потому что есть люди, которые просто обязаны находиться рядом с артистом на этом концерте, но по каким-то непонятным причинам их не будет", — посетовал он. Два года назад Николай Носков перенес инсульт, сейчас идет период восстановления. Его первый за несколько лет большой сольный концерт в Москве состоится 9 декабря.

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