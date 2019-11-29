Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин призвал не забывать, кто помогал нацистам
Путин призвал не забывать, кто помогал нацистам
Политика
Раскрыта причина самоубийства следовательницы
Раскрыта причина самоубийства следовательницы
Происшествия
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Общество
Украина раскрыла планы США на Крым
Украина раскрыла планы США на Крым
В мире

Родные Носкова не придут на его первый после инсульта концерт 

Газета.Ru + ещё 6 45 минут назад
Семья Носкова пропустит первый после инсульта концерт
Фото: РИА Новости
Семья певца Николая Носкова не сможет посетить его первый после инсульта концерт, сообщает "Пятый канал".
Сейчас Носков готовится к сольному выступлению, которое будет называться "Живой". Продюсер Виктор Дробыш отметил, что певца не смогут поддержать во время выступления его близкие.
"Потому что есть люди, которые просто обязаны находиться рядом с артистом на этом концерте, но по каким-то непонятным причинам их не будет", — посетовал он.
Два года назад Николай Носков перенес инсульт, сейчас идет период восстановления. Его первый за несколько лет большой сольный концерт в Москве состоится 9 декабря.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
Газета.Ru: последние новости
СМИ: Татьяна Доронина попала в больницу СМИ: Татьяна Доронина попала в больницу Актеры Театра Табакова назвали Машкова жестким и закрытым Актеры Театра Табакова назвали Машкова жестким и закрытым Плющенко и Рудковской пришлось усилить охрану сына из-за угроз Плющенко и Рудковской пришлось усилить охрану сына из-за угроз 
Теги:
Шоу-бизнес , Николай Носков , Виктор Дробыш , ТРК "Петербург-Пятый канал"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин призвал не забывать, кто помогал нацистам
Путин призвал не забывать, кто помогал нацистам 15
Раскрыта причина самоубийства следовательницы
Раскрыта причина самоубийства следовательницы 30
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте 20
Украина раскрыла планы США на Крым
Украина раскрыла планы США на Крым 89
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД 245
Видео
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
06:54
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия Ближний Восток
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
04:19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия Оружие
Миру предрекли новую холодную войну
03:52
Миру предрекли новую холодную войну
В мире Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение