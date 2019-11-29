Семья Носкова пропустит первый после инсульта концерт

Семья певца Николая Носкова не сможет посетить его первый после инсульта концерт, сообщает "Пятый канал".
Сейчас Носков готовится к сольному выступлению, которое будет называться "Живой". Продюсер Виктор Дробыш отметил, что певца не смогут поддержать во время выступления его близкие.
"Потому что есть люди, которые просто обязаны находиться рядом с артистом на этом концерте, но по каким-то непонятным причинам их не будет", — посетовал он.
Два года назад Николай Носков перенес инсульт, сейчас идет период восстановления. Его первый за несколько лет большой сольный концерт в Москве состоится 9 декабря.