Кормухина перестала здороваться с Гагариной 

Певица Ольга Кормухина, подавшая в суд на Полину Гагарину из-за аранжировки песни «Кукушка», перестала здороваться с ней. Об этом рассказал «Комсомольской правде» продюсер Иосиф Пригожин.
Как писал «Рамблер», ранее Кормухина подала в суд на Гагарину, обвинив ее в краже аранжировки своего кавера на песню «Кукушка» Виктора Цоя. По словам певицы, в версии Гагариной «содраны» и темп, и вокальная фактура, и отсутствующий в оригинале инструментальный фрагмент.
По словам Пригожина, он посчитал своим долгом вступиться за Полину Гагарину.
«Мне неприятно было видеть в Кремлевском дворце, как Ольга Кормухина идет и не здоровается с Полиной Гагариной. И я должен молчать? Полину обвинили не по делу. Надо было обвинять аранжировщика, продюсера», — заявил Иосиф Пригожин.
Продюсер также подчеркнул, что «певица не обязана знать, как звучат все аранжировки на свете».
«А вокальную аранжировку она не украла, а спела абсолютно по-своему», — уверен он.