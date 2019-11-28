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Кормухина перестала здороваться с Гагариной 

Рамблер 18 минут назад
Кормухина перестала здороваться с Гагариной
Фото: РИА Новости
Певица Ольга Кормухина, подавшая в суд на Полину Гагарину из-за аранжировки песни «Кукушка», перестала здороваться с ней. Об этом рассказал «Комсомольской правде» продюсер Иосиф Пригожин.
Как писал «Рамблер», ранее Кормухина подала в суд на Гагарину, обвинив ее в краже аранжировки своего кавера на песню «Кукушка» Виктора Цоя. По словам певицы, в версии Гагариной «содраны» и темп, и вокальная фактура, и отсутствующий в оригинале инструментальный фрагмент.
По словам Пригожина, он посчитал своим долгом вступиться за Полину Гагарину.
«Мне неприятно было видеть в Кремлевском дворце, как Ольга Кормухина идет и не здоровается с Полиной Гагариной. И я должен молчать? Полину обвинили не по делу. Надо было обвинять аранжировщика, продюсера», — заявил Иосиф Пригожин.
Продюсер также подчеркнул, что «певица не обязана знать, как звучат все аранжировки на свете».
«А вокальную аранжировку она не украла, а спела абсолютно по-своему», — уверен он.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Ольга Кормухина , Виктор Цой , Иосиф Пригожин , Полина Гагарина , Комсомольская правда
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