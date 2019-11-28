Кормухина перестала здороваться с Гагариной

Как писал «Рамблер», ранее Кормухина подала в суд на Гагарину, обвинив ее в краже аранжировки своего кавера на песню «Кукушка» Виктора Цоя . По словам певицы, в версии Гагариной «содраны» и темп, и вокальная фактура, и отсутствующий в оригинале инструментальный фрагмент.

По словам Пригожина, он посчитал своим долгом вступиться за Полину Гагарину.

«Мне неприятно было видеть в Кремлевском дворце, как Ольга Кормухина идет и не здоровается с Полиной Гагариной. И я должен молчать? Полину обвинили не по делу. Надо было обвинять аранжировщика, продюсера», — заявил Иосиф Пригожин.

Продюсер также подчеркнул, что «певица не обязана знать, как звучат все аранжировки на свете».