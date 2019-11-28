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Политика

Пригожин призвал не считать гонорары Ротару 

Москва24 + ещё 10 2 часа назад
Пригожин призвал не считать гонорары Ротару
Фото: ТАСС
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал высокие гонорары певицы Софии Ротару, которая получает 60 тысяч долларов за одно выступление на корпоративах в Москве. Об этом сообщает ИА "НСН".
По его словам, в США звезды первой величины зарабатывают от миллиона долларов. Отечественные артисты в финансовом плане "являются самыми скромными". При этом не следует забывать, что артисты самостоятельно содержат свой коллектив.
"Мы часто даем благотворительные концерты, артисты в этом случае сами ничего не получают, а коллективу за это выступление нужно заплатить", — подчеркнул продюсер.
Он призвал порадоваться за артистов, которые пели еще в советское время и получали "по 7 рублей за концерт". "Это смешные деньги, а силы и голос уходят", — заключил Пригожин.
Ранее концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил, что считает заказом критику в адрес певицы. По его словам, артистка отменила свое участие в "Песне года" в прошлом году из-за военного положения на Украине. Лавров уточнил, что в команде Ротару много мужчин, которые не смогли бы покинуть страну.
Партия "Коммунисты России" призвала россиян выключить телевизоры во время вступления Ротару на фестивале "Песня года". По мнению председателя ЦК партии Максима Сурайкина, она сочувствовала украинским националистам и не признавала воссоединения Крыма с Россией.
В прошлом году Ротару отказалась участвовать в "Песне года" из-за введения военного положения на Украине. По словам представителя певицы, она решила не выступать в России, чтобы не накалять обстановку.
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Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Лавров , София Ротару , Иосиф Пригожин , Москва , США
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