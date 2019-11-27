Дочь не жалко: Тарасов засветился в неприятной истории

Дочь не жалко: Тарасов отличился опасной ездой в автомобиле

Бывший муж Ольги Бузовой опять засветился в неприятной истории. Футболист сфотографировался в машине с ребенком на руках. И ладно бы он сидел на заднем кресле, но спортсмен управлял одной рукой авто, а другой придерживал маленькую Милану. При этом себя горе-папаша обезопасил ремнем, а вот про дочь забыл.

Судя по виду из окна и напряженному лицу Тарасова, смотрящего на дорогу, действие действительно происходит во время движения. И если в этот момент что-то случится с машиной, даже просто резкое торможение, беды для девочки не миновать.