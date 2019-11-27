Громкий скандал: кто сорвал концерт Аллегровой в Мурманске

Неожиданная отмена концерта народной артистки России Ирины Аллегровой в Мурманске спровоцировала скандал среди зрителей, которым об этом не сообщили. Концертный директор певицы Хизри Байтазиев заявил «Газете.Ru», что мероприятие сорвалось из-за отсутствия отопления в Ледовом дворце, но в правительстве Мурманской области опровергли это заявление.

Народная артистка России Ирина Аллегрова не выступила на концерте в Мурманске из-за низкой продажи билетов. Менеджер Аллегровой заявил «Газете.Ru», что не комментирует эту ситуацию, а концертный директор звезды Хизри Байтазиев озвучил одну из причин низкой продажи билетов. По его словам, мероприятие было сорвано из-за слишком низкой температуры в Ледовом дворце Мурманска.

«Мы отменили концерт по очень простой причине — потому что там, во дворце спорта, холодно, не отапливается, и народ туда не ходит, вот и все», — сказал Байтазиев.

На вопрос о том, почему зрителей не оповестили об отмене мероприятия, концертный директор отвечать не стал и молча бросил трубку.

В беседе с «Газетой.Ru» губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что впервые слышит об этой проблеме.

«Очень странно. Там все концерты проходят. Недавно Хор Турецкого и Сопрано были, аншлаг. Никто не мерзнет. Разберемся», — пообещал губернатор.

В пресс-службе правительства региона опровергли возможность отмены концерта Аллегровой в связи с низкой температурой воздуха в помещении.

«Средняя температура в Ледовом дворце спорта Мурманска составляет 10-15 градусов тепла, во время проведения мероприятий она стабильно поднимается до 20 градусов и совершенно точно никогда не была причиной отмены мероприятий.

Только в этом году рассчитанный на 1700 посадочный мест зал дворца спорта посетили 3470 зрителей Шоу «Уральские пельмени», 3050 слушателей концерта группы «Звери» и 3107 любителей творчества группы «Ленинград». Всего было проведено 13 концертных массовых мероприятий, на которые стабильно приходили более 2000 человек», — сказали в пресс-службе правительства Мурманской области «Газете.Ru».

Ранее некоторые поклонники Аллегровой написали на ее странице в соцсети, что зрителей не предупредили об отмене выступления.

«Лично я больше никогда в жизни не куплю билеты на ваш концерт. Он должен был состояться сегодня в Мурманске — об отмене нигде даже не было сказано. Покупали билеты в подарок маме на день рождения, а сегодня у входа в Ледовый (дворец) оказалось, что концерт отменен», — рассказала одна из подписчиц артистки в Instagram.

Она отметила, что люди готовились к этому мероприятию на протяжении нескольких месяцев и с нетерпением ждали кумира в своем городе.

«Настроение испортили и впечатление о вас тоже. Очень жаль. А тем, кто собирается на ваши будущие концерты, я советую сто раз подумать и тысячу раз уточнить в день концерта, состоится он или нет», — заключила женщина.

Также многие зрители жаловались на трудности с возвратом денег из онлайн-кассы нового билетного партнера артистки.

«Даже за билеты деньги вернуть проблематично. Интернет-касса глумится, выставляя невыполнимые требования, лишь бы не возвращать деньги. Пришлось связываться со своим банком, просить об отмене транзакции», — написал поклонник Аллегровой в одной из ее фан-групп в соцсети.

При этом сотрудница интернет-кассы заявила корреспонденту «Газеты.Ru», что деньги за все билеты на несостоявшийся концерт были возвращены.

«Мы продаем билеты, и мы всем своим клиентам произвели возврат», — сказали в компании.

Причиной отмены выступления Аллегровой мог стать не только холод, но и стоимость билетов, которая достигала 7 тыс. руб. Также в последнее время 67-летняя артистка предпочитает продавать билеты через нового онлайн-партнера, а не в кассе концертного зала, поэтому потенциальные зрители пенсионного возраста могли не справиться с покупкой.

Еще в прошлом году концертный директор Сергей Лавров отмечал слишком высокие гонорары Аллегровой, из-за которых зрители менее охотно идут на ее концерты. Менеджер считает, что артистке необходимо снизить стоимость билетов, чтобы получать больше работы, передает «Собеседник».