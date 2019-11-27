Стриженова показала Носкова после болезни

««Живой»! Вышла новая песня Николая Носкова, позади три года борьбы за жизнь … Сегодня начинаются репетиции с оркестром. Пожелаем удачи!» — написала Екатерина Стриженова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Она также пригласила подписчиков на концерт Носкова, отметив, что «9 декабря он выйдет перед шеститысячным залом „Крокус Сити Холла“».

В видеозаписи, размещенной телеведущей, звучит фрагмент песни Николая Носкова, а сам он пьет чай, общается и улыбается.

«Рамблер» писал, что Николай Носков долго боролся с последствиями инсульта. По словам его жены Марины, сейчас врачи дают хорошие прогнозы. Она отметила, именно «желание выступать» помогло артисту встать на ноги.