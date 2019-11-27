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Стриженова показала Носкова после болезни 

Рамблер 1 час назад
Стриженова показала Носкова после болезни
Фото: РИА Новости
Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала в своем Instagram видео с певцом Николаем Носковым, показав, как он изменился после перенесенного инсульта.
««Живой»! Вышла новая песня Николая Носкова, позади три года борьбы за жизнь … Сегодня начинаются репетиции с оркестром. Пожелаем удачи!» — написала Екатерина Стриженова (орфография и пунктуация автора сохранены).
Она также пригласила подписчиков на концерт Носкова, отметив, что «9 декабря он выйдет перед шеститысячным залом „Крокус Сити Холла“».
В видеозаписи, размещенной телеведущей, звучит фрагмент песни Николая Носкова, а сам он пьет чай, общается и улыбается.
«Рамблер» писал, что Николай Носков долго боролся с последствиями инсульта. По словам его жены Марины, сейчас врачи дают хорошие прогнозы. Она отметила, именно «желание выступать» помогло артисту встать на ноги.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Николай Носков , Екатерина Стриженова
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