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Дана Борисова впервые поделилась снимком мужа, с которым развелась через три месяца 

Teleprogramma.pro + ещё 2 24 минуты назад
«Гастарбайтер из Украины»: Борисова об экс-муже
Фото: Instagram
Телеведущая Дана Борисова в Instagram впервые рассказала о своем браке, о котором ранее ничего не было известно. Кроме того, она даже опубликовала снимок со своим супругом, с которым прожила вместе всего три месяца.
Как заметила звезда, два года назад она вернулась из Таиланда в Россию и начала новую жизнь после курса реабилитации. Как известно, у нее были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. Также она отметила, что три месяца была в официальном браке. Подробнее об этом можно прочитать в ее книге «Жизнь под кайфом».
«Муж загадочный гастарбайтер из Украины, который испарился через три месяца», — заметила она и добавила, что уже в декабре сдаст книгу в печать, а ее презентация пройдет в начале 2020 года.
Добавим, что ранее было известно об одном официальном браке Даны Борисовой. Она была замужем за бизнесменом Андреем Тищенко. Также звезда жила гражданским браком с Максимом Аксеновым, от которого родила дочь Полину.
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Теги:
Шоу-бизнес , Максим Аксенов , Дана Борисова
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