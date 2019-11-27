«Гастарбайтер из Украины»: Борисова об экс-муже

Дана Борисова впервые поделилась снимком мужа, с которым развелась через три месяца

Как заметила звезда, два года назад она вернулась из Таиланда в Россию и начала новую жизнь после курса реабилитации. Как известно, у нее были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. Также она отметила, что три месяца была в официальном браке. Подробнее об этом можно прочитать в ее книге «Жизнь под кайфом».

«Муж загадочный гастарбайтер из Украины, который испарился через три месяца», — заметила она и добавила, что уже в декабре сдаст книгу в печать, а ее презентация пройдет в начале 2020 года.