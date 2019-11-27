Застрял в туалете: сына Никаса Сафронова спасли пассажиры самолета

Telegram-канал «Бушующий мир» сообщил об инциденте, который произошел на борту самолета с сыном художника Никаса Сафронова. Канал утверждает, что пианист Лука Сафронов застрял в унитазе.

Мужчина не смог выбраться сам, запаниковал и начал громко кричать. «Бушующий мир» опубликовал фото и видео инцидента. На записи видно, как мужчину пытались вытянуть из туалета пассажиры.

«Я не умру в туалете», — кричал он.

В итоге Сафронову удалось высвободиться с посторонней помощью.

«Бушующий мир» утверждает, что пианист оказался в такой ситуации уже в четвертый раз из-за большого веса.

Последний инцидент с Сафроновым произошел на борту Boeing 737-800, летевшего из Казани в Москву.

«Рамблер» сообщал, что в январе этого года авиакомпания EVA Air внесла в черный список 200-килограммового американца, унижавшего стюардесс. Члены экипажа пожаловались, что мужчина требовал разместить его на трёх сидениях, а также просил стюардесс отвести его в туалет, снять с него штаны и помочь подтереться. Мужчина летел на отдых из Лос-Анджелес в Таоюань. Во время этого отпуска он скончался.