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Застрял в туалете: сына Никаса Сафронова спасли пассажиры самолета 

Рамблер + ещё 4 27 минут назад
Telegram-канал «Бушующий мир» сообщил об инциденте, который произошел на борту самолета с сыном художника Никаса Сафронова. Канал утверждает, что пианист Лука Сафронов застрял в унитазе.
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Мужчина не смог выбраться сам, запаниковал и начал громко кричать. «Бушующий мир» опубликовал фото и видео инцидента. На записи видно, как мужчину пытались вытянуть из туалета пассажиры.
«Я не умру в туалете», — кричал он.
В итоге Сафронову удалось высвободиться с посторонней помощью.
«Бушующий мир» утверждает, что пианист оказался в такой ситуации уже в четвертый раз из-за большого веса.
Последний инцидент с Сафроновым произошел на борту Boeing 737-800, летевшего из Казани в Москву.
«Рамблер» сообщал, что в январе этого года авиакомпания EVA Air внесла в черный список 200-килограммового американца, унижавшего стюардесс. Члены экипажа пожаловались, что мужчина требовал разместить его на трёх сидениях, а также просил стюардесс отвести его в туалет, снять с него штаны и помочь подтереться. Мужчина летел на отдых из Лос-Анджелес в Таоюань. Во время этого отпуска он скончался.
Комментарии28 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Boeing
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