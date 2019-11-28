Жесткий и закрытый: коллеги высказались о Машкове

Актеры Театра Табакова назвали Машкова жестким и закрытым

"Из него прет такая энергия, что не все могут совладать с этим напором, с этим посылом энергии", — отметил он.

"Владимир внес пусть жесткую, но очень живую творческую струю. И тут неважно, кому не нравится жесткость. Актеры — такой народ, которому просто необходима жесткость", — уверен артист.

Воробьев добавил, что относительно своей личной жизни Машков закрыт, и не все знают, что у него есть две внучки, проживающие в Америке.

Владимир Машков стал художественным руководителем Театра Олега Табакова после смерти его основателя. 27 ноября 2019 года Машкову исполнилось 56 лет.