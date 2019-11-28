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Актеры Театра Табакова назвали Машкова жестким и закрытым 

Газета.Ru + ещё 3 49 минут назад
Жесткий и закрытый: коллеги высказались о Машкове
Фото: ТАСС
Актеры Театра Олега Табакова рассказали о работе с Владимиром Машковым как художественным руководителем в беседе с изданием Teleprogramma.pro.
Артист Виталий Егоров назвал Машкова сумасшедшим руководителем.
"Из него прет такая энергия, что не все могут совладать с этим напором, с этим посылом энергии", — отметил он.
Александр Воробьев считает Машкова жестким.
"Владимир внес пусть жесткую, но очень живую творческую струю. И тут неважно, кому не нравится жесткость. Актеры — такой народ, которому просто необходима жесткость", — уверен артист.
Воробьев добавил, что относительно своей личной жизни Машков закрыт, и не все знают, что у него есть две внучки, проживающие в Америке.
Владимир Машков стал художественным руководителем Театра Олега Табакова после смерти его основателя. 27 ноября 2019 года Машкову исполнилось 56 лет.
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Теги:
Шоу-бизнес , Владимир Машков , Виталий Егоров , Александр Воробьев , Олег Табаков
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