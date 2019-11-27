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«Оба можем сорваться»: Варум призналась, из-за чего ссорится с Агутиным 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Варум призналась, из-за чего ссорится с Агутиным
Фото: globallookpress.com
Певица не скрывает: за конфликтами в их семье всегда следует и примирение.
В свои 50 лет Анжелика Варум не часто появляется на сцене. По словам артистки, она не хочет выглядеть и чувствовать себя перед публикой «загнанной лошадью». Именно по этой причине знаменитость дозирует свои выходы в свет и концертную деятельность. Возлюбленная Леонида Агутина уверена: поклонники должны соскучиться по своему кумиру. Несмотря на это, артистка до сих пор ездит с мужем на совместные гастроли. Однако после подобных разъездов певице требуется длительное восстановление.
В недавнем интервью Анжелика рассказала, чем вызваны и ссоры с Агутиным. По словам знаменитости, нередко они конфликтуют из-за накопившей раздражительности, вызванной плотным рабочим графиком. Однако подобные эмоциональные всплески никак не отражаются на взаимоотношениях супругов. Варум призналась, что они с мужем стараются не акцентировать внимания на разногласиях, стараясь найти компромисс. Так, после каждой ссоры в семье музыкантов следует примирение.
«Оба можем в какой-то момент сорваться», — отметила певица в интервью Wday.
По словам артистки, они могут поругаться с супругом и из-за накопившейся усталости. Себя Варум считает бескомпромиссным человеком. Певица уверена, что это не самое полезное качество для женщины, однако семья Анжелики уже привыкла к ее требовательности. Возлюбленная Агутина призналась: если в быту ее муж более эмоционален, то в работе обычно «спокоен как удав». И в этом их главное отличие.
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Теги:
Шоу-бизнес , Леонид Агутин , Анжелика Варум , Woman's Day
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