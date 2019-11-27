«Можем сорваться»: Варум рассказала о ссорах с Агутиным

По словам певицы Анжелики Варум, во время совместных гастролей с мужем, музыкантом Леонидом Агутиным у них копится раздражительность, которая может вылиться в ссоры. Об этом она рассказала в интервью изданию Wday.

«Раздражительность, конечно, накапливается. Но это настолько закономерный и прогнозируемый процесс, что никто из нас не акцентирует на этом внимания. Оба можем в какой-то момент сорваться. Но это давно уже не является для нас предметом взаимных обид. Все понятно — усталость…», — отметила она.

По словам Варум, «идеальный брак — это миф», а длительные отношения зависят от многих факторов, которые объединяют мужчину и женщину и «создают чувство комфорта и безопасности».

«Рамблер» писал, что ранее Леонид Агутин заявил, что хотел бы стать дедушкой, однако давить на своих дочерей в этом вопросе не может.