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Стало известно о тяжелой болезни жены Гогена Солнцева 

Рамблер 2 часа назад
Екатерина Терешкович находится в больнице, она «еле дышит», заявил изданию «Собеседник» один из знакомых жены шоумена Гогена Солнцева. В свою очередь сам Солнцев отметил, что его супругу обрили наголо из-за вшей.
У Гогена Солнцева украли интимные фото жены
По данным издания, о своей жене шоумен старается не говорить, а любые вопросы о Терешкович выводят его из состояния равновесия. При этом Солнцев ранее заявлял, что из-за проблем с алкоголем Екатерина Терешкович нуждается в лечении у психиатра и даже лежала в специализированной клинике.
«Катя тяжело больна. Она еле дышит. На фоне зависимости у нее нашли серьезные заболевания», — рассказал изданию один из знакомых Терешкович, предоставив фотографии, на которых жена Гогена Солнцева абсолютно лысая с красными пятнами на голове.
По словам знакомого Терешкович, та рассказала ему, что ее побрили в больнице.
«Она не хотела лишаться волос, но другого выхода не было. По поводу диагноза ничего отвечать не стала. Как я понимаю, там все очень серьезно. Мы очень переживаем: как бы она не повторила судьбу Заворотнюк (актриса Анастасия Заворотнюк. По данным СМИ, борется с раком мозга. — Прим. ред.), которую тоже скрывают от общественности. Гоген к ней не приходит, хотя Катя его зовет и каждый день плачет», — отметил он.
В свою очередь Гоген Солнцев заявил изданию, что находится «на постоянной связи с врачами, которые держат его в курсе всего происходящего».
«Она перестала мыться и вообще ухаживать за собой. (…) Поэтому у нее завелись вши. В результате пришлось побрить ее наголо», — пояснил шоумен.
«Рамблер» писал, что ранее Солнцев послал жену «в светлый путь» с другим мужчиной. В своем Instagram он отметил, что супруга перенесла сильную эмоциональную нагрузку и отправится на отдых с другом детства.
Комментарии7 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев , ИД "Собеседник"
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