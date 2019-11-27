Стало известно о тяжелой болезни жены Гогена Солнцева

Екатерина Терешкович находится в больнице, она «еле дышит», заявил изданию «Собеседник» один из знакомых жены шоумена Гогена Солнцева. В свою очередь сам Солнцев отметил, что его супругу обрили наголо из-за вшей.

По данным издания, о своей жене шоумен старается не говорить, а любые вопросы о Терешкович выводят его из состояния равновесия. При этом Солнцев ранее заявлял, что из-за проблем с алкоголем Екатерина Терешкович нуждается в лечении у психиатра и даже лежала в специализированной клинике.

«Катя тяжело больна. Она еле дышит. На фоне зависимости у нее нашли серьезные заболевания», — рассказал изданию один из знакомых Терешкович, предоставив фотографии, на которых жена Гогена Солнцева абсолютно лысая с красными пятнами на голове.

По словам знакомого Терешкович, та рассказала ему, что ее побрили в больнице.

«Она не хотела лишаться волос, но другого выхода не было. По поводу диагноза ничего отвечать не стала. Как я понимаю, там все очень серьезно. Мы очень переживаем: как бы она не повторила судьбу Заворотнюк (актриса Анастасия Заворотнюк. По данным СМИ, борется с раком мозга. — Прим. ред.), которую тоже скрывают от общественности. Гоген к ней не приходит, хотя Катя его зовет и каждый день плачет», — отметил он.

В свою очередь Гоген Солнцев заявил изданию, что находится «на постоянной связи с врачами, которые держат его в курсе всего происходящего».

«Она перестала мыться и вообще ухаживать за собой. (…) Поэтому у нее завелись вши. В результате пришлось побрить ее наголо», — пояснил шоумен.