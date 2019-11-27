СМИ: Галина Польских винит себя в смерти мужа и увечьях внука

рассказал читателям о череде трагических событий в жизни актрисы Starhitчитателям о череде трагических событий в жизни актрисы Галины Польских . При этом некоторые из них, уверяет артистка, произошли по ее вине.

Галина Польских рано лишилась родителей: отец умер в начале войны, мама скончалась, когда будущей актрисе было всего 8 лет. Сироту на воспитание взяла бабушка, специально для этого приехавшая из Белоруссии. Уже после того, как Польских стала знаменитой актрисой, ее пожилая родственница скончалась. Артистка получила трагическую весть в телеграмме, которую принесли ей прямо на съёмочную площадку. Смерть бабушки стала для Польских настоящим ударом.

Едва актриса похоронила родственницу, скончался ее муж Фаик Гасанов. Сама Польских в интервью уверяла, что мужчина попал под машину. Однако его друзья придерживаются другой версии. Станислав Чаплин заявляли, супруги не хранили верность друг другу.

«В Одессе после скандала с мужем любовницы (Гасанов) выскочил нетрезвым на улицу, попал под трамвай, и ему отрезало ноги. Я тогда Гале не позвонил, понимал: она чувствует свой грех», — отмечал Чаплин.

Много лет спустя после второго неудачного брака Польских сконцентрировалась на заботе о двух дочерях и внуке. Сына младшей дочери Марии, которая, выйдя замуж, уехала с супругом Бейрут, артистка первые пять лет воспитывала одна. В Филиппе Польских души не чает, поэтому, когда парень попросил ее купить мотоцикл, о котором так долго мечтал, не смогла ему отказать. В 2011 году молодой человек попал в серьёзную аварию: он получил многочисленные переломы, одну ногу медикам пришлось ампутировать.

Друзья актрисы уверяют, что ее до сих пор не покидает чувство вины. Долгое время Польских пребывала глубокой депрессии, из которой ей помогла выбраться работа: ее по-прежнему приглашают сниматься в кино именитые отечественные режиссеры.