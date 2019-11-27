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Новости Москвы

Почему Собчак не стала ведущей «Пусть говорят» 

Рамблер 1 час назад
Почему Собчак не стала ведущей «Пусть говорят»
Фото: Instagram
Журналистка Ксения Собчак не стала ведущей телешоу «Пусть говорят», потому что его нынешний ведущий Дмитрий Борисов «никуда не собирался уходить». Об этом, как сообщает «Телепрограмма», заявил он сам.
В середине сентября, как сообщал «Рамблер», средства массовой информации и телеграм-каналы писали, что Собчак станет новой ведущей «Пусть говорят». В конце того же месяца сообщалось о разногласиях, возникших между журналисткой и руководством Первого канала, на котором эта программа демонстрируется.
Возможным предметом разногласий назывались финансовые условия. После того как Собчак так и не стала ведущей «Пусть говорят» появились предположения, что все это было пиаром.
На днях нынешний ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов стал героем шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио». Среди прочего он ответил на вопрос о том, почему Собчак не сменила его в «Пусть говорят».
«Я никуда не собирался уходить», — заявил журналист, назвав сведения об обратном сплетнями и заверив, что он «на месте».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов , Ксения Собчак , Русское Радио
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