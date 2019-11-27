Почему Собчак не стала ведущей «Пусть говорят»

В середине сентября, как сообщал «Рамблер», средства массовой информации и телеграм-каналы писали, что Собчак станет новой ведущей «Пусть говорят». В конце того же месяца сообщалось о разногласиях, возникших между журналисткой и руководством Первого канала, на котором эта программа демонстрируется.

Возможным предметом разногласий назывались финансовые условия. После того как Собчак так и не стала ведущей «Пусть говорят» появились предположения, что все это было пиаром.

На днях нынешний ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов стал героем шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио». Среди прочего он ответил на вопрос о том, почему Собчак не сменила его в «Пусть говорят».