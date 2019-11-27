Фото Пугачевой без грима удивило поклонников

В Сети появилась старая фотография Аллы Пугачевой , на которой она изображена без грима в возрасте 46 лет, сообщает «Комсомольская правда». Поклонники творчества певицы не сразу смогли распознать на снимке своего кумира.

Фото появилось в соцсетях в одном из фанатских сообществ Пугачевой. В посте размещен снимок обложки журнала «Стас» (его в 90-е выпускал Стас Намин ), которую украшает лицо примадонны крупным планом. Примечательно, что Пугачева изображена без косметики.

Поклонники не сразу распознали в 46-летней женщине звезду российской эстрады. Некоторые в комментариях засомневались, не вводят ли их в заблуждение. Однако более опытные фанаты певицы пояснили, что на фото действительно Пугачева, а снимок был сделан в 1995 году в старой квартире артистки на Тверской.

«По-моему, фотография получилась хорошая — Алла на ней глубокая, искренняя, теплая и, мне кажется, очень привлекательная. Просто такой ее мало кто видел — все привыкли к сценическому имиджу», — приводит издание слова Стаса Намина.