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Фото Пугачевой без грима удивило поклонников 

Рамблер 26 минут назад
Фото Пугачевой без грима удивило поклонников
Фото: РИА Новости
В Сети появилась старая фотография Аллы Пугачевой, на которой она изображена без грима в возрасте 46 лет, сообщает «Комсомольская правда». Поклонники творчества певицы не сразу смогли распознать на снимке своего кумира.
Фото появилось в соцсетях в одном из фанатских сообществ Пугачевой. В посте размещен снимок обложки журнала «Стас» (его в 90-е выпускал Стас Намин), которую украшает лицо примадонны крупным планом. Примечательно, что Пугачева изображена без косметики.
Поклонники не сразу распознали в 46-летней женщине звезду российской эстрады. Некоторые в комментариях засомневались, не вводят ли их в заблуждение. Однако более опытные фанаты певицы пояснили, что на фото действительно Пугачева, а снимок был сделан в 1995 году в старой квартире артистки на Тверской.
«По-моему, фотография получилась хорошая — Алла на ней глубокая, искренняя, теплая и, мне кажется, очень привлекательная. Просто такой ее мало кто видел — все привыкли к сценическому имиджу», — приводит издание слова Стаса Намина.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram раскритиковали опубликованное Пугачевой селфи. Подписчики певицы сравнили ее с восковой куклой в музее и Владимиром Кузьминым в молодости.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Владимир Кузьмин , Стас Намин , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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