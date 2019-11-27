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Воеводина вынуждена работать после отказа короля помогать сыну 

Рамблер + ещё 3 55 минут назад
Воеводина будет работать из-за отказа короля помогать сыну
Фото: Соцсети
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина, которая в браке с бывшим королем Малайзии Фарисом Мухаммадом родила ребёнка, заявила «Комсомольской правде», что в скором времени будет вынуждена выйти на работу, чтобы содержать сына.
Модель планирует развивать свой косметический бизнес в России. О скандальном расставании бывшего короля и «Мисс Москва», как ранее писал «Рамблер», стало известно в январе 2019 года.
В июле СМИ сообщили, что 49-летний Мухаммад V и 27-летняя россиянка официально развелись. По данным западных СМИ, пара рассталась, когда Воеводина была на четвертом месяце беременности. Среди причин развода назвалась страсть женщины к публичности и видео с одного из реалити-шоу с ее участием, которое не понравилось мужу.
Позже Мухаммад заявил, что ребёнок Воеводиной не от него и отказался признавать сына. Уехав в Россию, сегодня модель вынуждена жить на собственные средства.
В настоящее время «Мисс Москва» ходит на курсы повышения квалификации предпринимателей: на родине россиянка планирует развивать собственный косметический бизнес. Девушка отмечает, что о браке с экс-королем Малайзии не жалеет.
«Благодаря ему у меня прекрасный сын, только за это я ему благодарна. А все остальное — это моя жизнь, и я ее проживаю и принимаю со всеми ее событиями, несмотря на то, нравятся мне они или нет», — подчеркнула Воеводина.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Оксана Воеводина , Комсомольская правда
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