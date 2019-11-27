Воеводина будет работать из-за отказа короля помогать сыну

Воеводина вынуждена работать после отказа короля помогать сыну

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина , которая в браке с бывшим королем Малайзии Фарисом Мухаммадом родила ребёнка, заявила «Комсомольской правде», что в скором времени будет вынуждена выйти на работу, чтобы содержать сына.

Модель планирует развивать свой косметический бизнес в России. О скандальном расставании бывшего короля и «Мисс Москва», как ранее писал «Рамблер», стало известно в январе 2019 года.

В июле СМИ сообщили, что 49-летний Мухаммад V и 27-летняя россиянка официально развелись. По данным западных СМИ, пара рассталась, когда Воеводина была на четвертом месяце беременности. Среди причин развода назвалась страсть женщины к публичности и видео с одного из реалити-шоу с ее участием, которое не понравилось мужу.

Позже Мухаммад заявил, что ребёнок Воеводиной не от него и отказался признавать сына. Уехав в Россию, сегодня модель вынуждена жить на собственные средства.

В настоящее время «Мисс Москва» ходит на курсы повышения квалификации предпринимателей: на родине россиянка планирует развивать собственный косметический бизнес. Девушка отмечает, что о браке с экс-королем Малайзии не жалеет.