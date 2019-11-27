Линдеманн «притворился багажом» в Пулкове

Музыкант Тилль Линдеманн покатался на багажной карусели в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге . Об этом сообщает «Фонтанка».

Линдеманн — певец и поэт, солист групп Rammstein и Lindemann. 26 ноября он приехал в Петербург. Тогда же в своем инстаграме, в сторис, немец опубликовал видеозапись из Пулкова.

На ней он запечатлен катающимся на ленте выдачи багажа в черных кепке, ботинках, штанах, пальто, темных очках и с металлической банкой в руках, из которой несколько раз отпивает. В настоящее время видео уже недоступно для просмотра.

2 марта 2020 года, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербурге стартует гастрольный тур группы Lindemann в поддержку ее нового, второго, альбома. Он получил название F & M, вышел 22 ноября 2019 года, включает в себя 13 песен, в том числе два бонусных трека.