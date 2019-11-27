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Линдеманн «притворился багажом» в Пулкове 

Рамблер + ещё 2 15 минут назад
Музыкант Тилль Линдеманн покатался на багажной карусели в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».
Линдеманн — певец и поэт, солист групп Rammstein и Lindemann. 26 ноября он приехал в Петербург. Тогда же в своем инстаграме, в сторис, немец опубликовал видеозапись из Пулкова.
На ней он запечатлен катающимся на ленте выдачи багажа в черных кепке, ботинках, штанах, пальто, темных очках и с металлической банкой в руках, из которой несколько раз отпивает. В настоящее время видео уже недоступно для просмотра.
2 марта 2020 года, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербурге стартует гастрольный тур группы Lindemann в поддержку ее нового, второго, альбома. Он получил название F & M, вышел 22 ноября 2019 года, включает в себя 13 песен, в том числе два бонусных трека.
В ноябре Тилль Линдеманн уже посещал Петербург. Тогда он принимал там участие в съемках клипа на песню его группы, Lindemann, под названием Frau & Mann («Женщина и мужчина»). Кроме Линдеманна, участие в съемках принимала украинская певица Светлана Лобода.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Светлана Лобода , Санкт-Петербург
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