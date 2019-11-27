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Линдеманн покатался на ленте выдачи багажа в Пулково 

ТК «Звезда» + ещё 1 4 часа назад
Частый гость в Санкт-Петербурге, лидер Rammstein показал, как проводит время в Пулково.
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн в очередной раз приехал в Северную столицу России и позабавил подписчиков в Instagram необычным видеороликом.
В нем певец показывает, как катается, сидя с задумчивым видом на багажной ленте в аэропорту Пулково. Рядом с ним лежит его чемодан, а сам музыкант пьет что-то из жестяной банки.
Солист немецкой группы в последнее время часто приезжает в Петербург. Недавно он снял там клип с участием Светланы Лободы, а 2 марта оттуда стартует его тур в поддержку нового альбома F&M.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Светлана Лобода , Санкт-Петербург
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