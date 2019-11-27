Шнуров назвал россиян агрессивными

Музыкант Сергей Шнуров считает, что российское общество слишком агрессивно. По мнению артиста, это из-за того, что россияне не выплескивают энергию в созидательном труде.

«Энергия человека, если она не выплескивается в созидательный труд, она выплескивается в разрушительный», — заявил Шнуров в беседе с министром просвещения Ольгой Васильевой в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».

При это певец подчеркнул, что такая форма поведения пойдет на спад, если россияне «поверят в будущее своей страны» и начнут решать созидательные задачи.

Ранее Сергей Шнуров извинился перед верующими за клип «Иисус». Исполнитель был удивлен, что некоторые негативно отреагировали на клип, потому что он вкладывал в работу «частичку христианства», передает «Пятый канал». Музыкант также предположил, что ядерный апокалипсис вернет интерес россиян к литературе, передает телеканал 360.