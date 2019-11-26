Свекор Водяновой купил Tiffany

LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton — компания — производитель предметов роскоши под такими торговыми марками, как Hennessy, Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon и другими.

Президентом LVMH является француз Бернар Арно. Также он является свекром Натальи Водяновой.

Вчера LVMH объявила о том, что купила Tiffany — крупнейшую транснациональную ювелирную компанию. Цена за акцию составила 135 долларов, стоимость сделки целиком — около 16,2 миллиарда долларов или 14,7 миллиарда евро.

В сообщении LVMH сказано, что присоединение к группе компаний Tiffany укрепит ее, группы, позиции на рынке США и придаст ее часовому и ювелирному бизнесу «новое измерение». Таковой, часовой и ювелирный бизнес, в LVMH представлен среди прочих итальянской компанией Bulgari. Ее конгромерат Бернара Арно купил в 2011 году за 5,2 миллиарда долларов.