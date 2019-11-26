«Весна на Заречной улице»: что стало с актерами легендарного фильма

Starhit рассказал читателям о судьбах артистов, сыгравших главные роли в нетленке Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице». Актеры после выхода фильма приобрели всесоюзную славу, однако воспользоваться ей смогли немногие.

В главного героя фильма в исполнении Николая Рыбникова влюбились все женщины СССР. Сам актёр, по его словам, всю жизнь любил одну женщину — Аллу Ларионову : Рыбников женился на актрисе во время её беременности от другого.

Вплоть до начала 80-х артист активно снимался, позже наступили проблемы в профессиональной карьере. Критики связали его увядающую популярность с возрастом: актёр поседел, обрюзг, все время ходил в темных очках — его перестали узнавать на улице.

В 1990-м году артист скоропостижно скончался. У него случился сердечный приступ, медики не успели прийти к нему на помощь. Свою последнюю роль Рыбников сыграл в ленте «Запретная зона».

Нина Иванова до «Весны на Заречной улице» снялась в главной роли в картине «Жила-была девочка». Однако несмотря на то, что лента имела успех, актриса не получила толчок для профессиональной карьеры. Чтобы заработать немного денег для семьи, Иванова начал сниматься в выпускных проектах студентов ВГИКа. Там ее заметил Марлен Хуциев. Исполнив роль независимой учительницы, актриса стала очень популярной. Позже она вышла замуж за оператора ленты Радомира Василевского , с которым познакомилась на съёмочной площадке. Пара переехала в Одессу, но их семейное счастье продолжалось недолго — вскоре они развелись.

В 70-е Иванова работала вторым режиссёром на киностудии имени Горького, в конце 80-х ей пришлось выйти на пенсию. В 90-е актриса столкнулась с забвением и нищетой. В пожилом возрасте Иванова была вынуждена работать медсестрой. В настоящее время она живет в Москве и наотрез отказывается общаться с журналистами.

Валентина Пугачева в фильме исполнила роль Зиночки. Для неё это был первый опыт участия в картине такого масштаба, поэтому свалившаяся после слава стала для молодой актрисы полной неожиданностью. Ей казалось, что теперь карьера пойдёт вверх, но вопреки ожиданиям Пугачева, работая на Мосфильме, продолжала получать роли второго плана. Так продолжалось вплоть до начала 80-х годов. Артистку начали реже узнавать на улицах, появились проблемы со здоровьем — астма и легочная недостаточность. В 1998 году Пугачева окончательно оставила кино. В последние годы жизни за ней ухаживала дочь и внуки. 13 апреля 2008 года актриса скончалась.

Для Юрия Белова роль второго плана в «Весне на Заречной улице» стала началом большой карьеры. Артист сыграл в легендарных советских фильмах: «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса», «Гори, моя звезда» и других. Казалось, актёр встанет в ряд с самыми известными именами советского кинематографа, но в 60-х годах он внезапно оказался в психиатрической больнице. Белов пытался покончить с собой, поэтому родственники отправили его на принудительное лечение. После выписки играть главных героев ему уже не предлагали. Пришлось соглашаться на роли второго плана. Постепенно работа в кино закончилась. В последние годы жизни актёр работал таксистом. Он скончался 31 декабря 1991 года в ожидании показа «Карнавальной ночи».

Владимир Гуляев исполнил в картине роль шофёра Юры, который всячески пытается расстроить отношения главных героев. Артист, имея за плечами военное прошлое в качестве летчика-штурмовика, после «Весны на Заречной улице» в основном получал предложения сыграть бравых офицеров. В 60-х и 70-х Гуляев играл в комедиях и мелодрамах, некоторые фильмы стали классикой: например, «Бриллиантовая рука» или «Ко мне, Мухтар». Из кино артист ушёл из-за осложнений со здоровьем, которые вызвали старые боевые ранения, Артист скончался в 1997 году.

Римма Шорохова — первая жена Владимира Гулява. В фильме она сыграла Алю Волошину. После успешного проката картины пара развелась.

В 1959 году актриса вышла замуж за оператора Яромира Гольпуха и уехала с ним в Чехословакию. Там артистка сначала устроилась работать на радио, потом стала администратором ресторана. В настоящее время она живет в Чехии и не общается со СМИ.

Геннадий Юхтин в ленте перевоплотился в инженера Крушенкова. Однако даже после всесоюзного успеха нетленки Хуциева, артист продолжал получать предложения сыграть роли второго плана: рабочих, инженеров, шофёров, военнослужащих и т.д. Хотя сам Юхтин признаётся, что в душе всю жизнь мечтает о больших драматических ролях.

Артист продолжает сниматься в кино и сериалах. Он появлялся в «Молодежке», «Каменской» и проекте «Тайны дворцовых переворотов». В 2020 году состоится премьера ленты «Хор», в которой актёр сыграл одну из главных ролей.