Аверин рассказал о разрыве отношений со старшим братом

Аверин уверяет, что они со старшим братом слишком разные люди: сам он человек творческий, а родственник — «земной». Актёр в свои 44 года до сих пор не может обзавестись семьей, а его брат вместе с супругой воспитывают двоих детей.

«Я привык жить без этих отношений. Так получилось. У каждого своя жизнь, и Боже упаси осуждать и кричать: «Как же так! Вы от одной матери!» Он не понимает меня, я не пойму его. Но поскольку мы давно уже не понимаем друг друга, то, скорее, надо признать, что их просто нет, этих отношений», — заявил Аверин.

По словам артиста, его мать перед смертью предсказала, что после ее кончины они с братом не будут общаться.

«Она оказалась права», — резюмировал актер.