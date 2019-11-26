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США

Аверин рассказал о разрыве отношений со старшим братом 

Рамблер 1 час назад
Аверин рассказал о разрыве отношений со старшим братом
Фото: РИА Новости
Актер Максим Аверин в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал, почему не поддерживает отношений со старшим братом Геннадием. По словам артиста, они «не понимают друг друга».
Аверин уверяет, что они со старшим братом слишком разные люди: сам он человек творческий, а родственник — «земной». Актёр в свои 44 года до сих пор не может обзавестись семьей, а его брат вместе с супругой воспитывают двоих детей.
«Я привык жить без этих отношений. Так получилось. У каждого своя жизнь, и Боже упаси осуждать и кричать: «Как же так! Вы от одной матери!» Он не понимает меня, я не пойму его. Но поскольку мы давно уже не понимаем друг друга, то, скорее, надо признать, что их просто нет, этих отношений», — заявил Аверин.
По словам артиста, его мать перед смертью предсказала, что после ее кончины они с братом не будут общаться.
«Она оказалась права», — резюмировал актер.
В конце сентября, как ранее сообщал «Рамблер», Максим Аверин стал участником скандала на борту рейса Барнаул–Москва. Актёр, ставший известным по главной роли в серале «Глухарь», устроил словесную перепалку с членами экипажа и нецензурно выражался. После посадки лайнера в Шереметьево артист был задержан и оштрафован на 500 рублей.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Максим Аверин , Аэропорт Шереметьево , Московский комсомолец
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