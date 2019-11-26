Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Происшествия
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли
Политика
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
Новости Москвы

Ольга Бузова трогательно поздравила отца с днем рождения 

Вечерняя Москва + ещё 2 12 часов назад
Бузова трогательно поздравила отца
Фото: Instagram
Пожелания она опубликовала на своей странице в Instagram.
Артистка поблагодарила отца за все, что он делает для семьи.
— Спасибо за воспитание, за бессонные ночи с обнимку с высшей алгеброй, любовь к собакам и группе Queen. А, за длинные и красивые ножки еще. Папуля, будь здоров и счастлив, люблю тебя, — написала Бузова.
Официальный Instagram-аккаунт Ольги Бузовой
Отец певицы поблагодарил ее за поздравление в комментариях.
К пожеланиям присоединились и поклонники Бузовой — «Огромного здоровья папе», «С Днем рождения! Крепкого здоровья вашему папе», «Побольше бы таких настоящих отцов!», «Лучший папа и дочка», «С днем рождения папулю и спасибо за дочку».
Видео дня. Бесконтрольная «реабилитация»: как закололи Марьянова
Вечерняя Москва: последние новости
«Я, как придурок»: Данилко расплакался в эфире и покинул телешоу «Я, как придурок»: Данилко расплакался в эфире и покинул телешоу Представительница Польши победила на детском«Евровидении» Представительница Польши победила на детском«Евровидении» Андрей Разин вступился за Шепелева в конфликте с Кудрявцевой Андрей Разин вступился за Шепелева в конфликте с Кудрявцевой 
Теги:
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане 22
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане 10
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли 5
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке 16
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян 96
Видео
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
01:18
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
США лишили Украину помощи
00:44
США лишили Украину помощи
США Статьи
Столицу Приморья перенесли
00:22
Столицу Приморья перенесли
Политика
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика Прибалтика
В НАТО захотели дружить с Россией
01:10
В НАТО захотели дружить с Россией
В мире Ближний Восток
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
00:15
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
В мире Украина
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
00:24
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение