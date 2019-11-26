Бузова трогательно поздравила отца

Пожелания она опубликовала на своей странице в Instagram.
Артистка поблагодарила отца за все, что он делает для семьи.
— Спасибо за воспитание, за бессонные ночи с обнимку с высшей алгеброй, любовь к собакам и группе Queen. А, за длинные и красивые ножки еще. Папуля, будь здоров и счастлив, люблю тебя, — написала Бузова.
Официальный Instagram-аккаунт Ольги Бузовой
Отец певицы поблагодарил ее за поздравление в комментариях.
К пожеланиям присоединились и поклонники Бузовой — «Огромного здоровья папе», «С Днем рождения! Крепкого здоровья вашему папе», «Побольше бы таких настоящих отцов!», «Лучший папа и дочка», «С днем рождения папулю и спасибо за дочку».