Ольга Бузова трогательно поздравила отца с днем рождения

Пожелания она опубликовала на своей странице в Instagram.

Артистка поблагодарила отца за все, что он делает для семьи.

— Спасибо за воспитание, за бессонные ночи с обнимку с высшей алгеброй, любовь к собакам и группе Queen. А, за длинные и красивые ножки еще. Папуля, будь здоров и счастлив, люблю тебя, — написала Бузова.

Официальный Instagram-аккаунт Ольги Бузовой

Отец певицы поблагодарил ее за поздравление в комментариях.