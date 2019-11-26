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Пугачева обратилась к Ротару 

Рамблер 34 минуты назад
Пугачева обратилась к Ротару
Фото: ТАСС
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко в интервью «Комсомольской правде» отверг обвинения в том, что семья Ротару спонсировала украинских военных в зоне АТО.
По его словам, «все обвинительные формулировки лживые абсолютно, от начала до конца».
«Мне просто обидно, что всей этой клеветой занимаются практически все каналы, как мне сказали, и все издания. Канал Россия, говорят, эту тему поднимал. Первый канал поднимал. Знаете, вот обидно, что у нас все так любят поливать и на вентилятор кидать то, что непотребно…», — отметил Евдокименко.
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Сын Софии Ротару также заявил, что после начала шумихи российские коллеги его матери поддержали ее и попросили «не обращать внимания на идиотов».
«Ей звонили, начиная от Аллы Борисовны, все, кто ее знает», — сказал Евдокименко.
Как ранее сообщал «Рамблер», София Ротару не выступала в России с 2018 года, когда на Украине было объявлено военное положение. В середине ноября стало известно, что певица решила принять участие в ряде сборных концертов, в том числе «Песне года» и «Легендах Ретро FM». После этого Ротару обвинили в намерении заработать деньги в России, чтобы затем передать их украинским военным в зоне АТО. С критикой в адрес певицы, в частности, выступили телеведущая Ангелина Вовк, актер и сценарист Иван Охлобыстин, писатель Захар Прилепин и член Совфеда Валерий Рязанский.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Валерий Рязанский , Захар Прилепин , Иван Охлобыстин , Ангелина Вовк , София Ротару , Совет Федерации , Комсомольская правда
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