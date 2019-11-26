Пугачева обратилась к Ротару

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко в интервью «Комсомольской правде» отверг обвинения в том, что семья Ротару спонсировала украинских военных в зоне АТО.

По его словам, «все обвинительные формулировки лживые абсолютно, от начала до конца».

«Мне просто обидно, что всей этой клеветой занимаются практически все каналы, как мне сказали, и все издания. Канал Россия, говорят, эту тему поднимал. Первый канал поднимал. Знаете, вот обидно, что у нас все так любят поливать и на вентилятор кидать то, что непотребно…», — отметил Евдокименко.

Сын Софии Ротару также заявил, что после начала шумихи российские коллеги его матери поддержали ее и попросили «не обращать внимания на идиотов».

«Ей звонили, начиная от Аллы Борисовны, все, кто ее знает», — сказал Евдокименко.