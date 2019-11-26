Сухоруков прокомментировал слухи о романе с Догилевой

Актёр Виктор Сухоруков интервью изданию Dni.ru опроверг слухи о том, что в студенческие времена он встречался с Татьяной Догилевой. По его словам, у актрисы были отношения с другим известным артистом.

Сухоруков учился с Догилевой на одном курсе в ГИТИСе. Недавно в пресс просочилась информация, что в то время артисты были друг к другу неравнодушны. Актёр заявил, что все слухи — неправда.

«Никогда не было. У нее с Юркой Стояновым был роман. Я ни с кем не романил на курсе», — заявил Сухоруков.

При этом артист подчеркнул, что он очень любит Догилеву как актрису и очень уважает её. По его словам, актриса стремительно ворвалась в отечественный кинематограф, однако со временем ее популярность поутихла. В настоящее время артисты не общаются.

Со Стояновым Сухоруков во время студенчества жил в одном общежитие. Актеры занимали соседние комнаты. При этом артисты сохранили дружеское общение и после окончания ГИТИСа:

Стоянов, например, специально подыскивал для Сухорукова роли в своей программе «Городок», когда артиста еще не так активно приглашали сниматься в кино.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Виктор Сухоруков раскритиковал идею шоумена Стаса Барецкого снять продолжение дилогии «Брат». Актёр заявил, что заявил, что Барецкому «лучше открыть Дом моделей в тюрьме, а не заниматься съёмками фильма».