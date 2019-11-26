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Сухоруков прокомментировал слухи о романе с Догилевой 

Рамблер 34 минуты назад
Сухоруков прокомментировал слухи о романе с Догилевой
Фото: РИА Новости
Актёр Виктор Сухоруков в интервью изданию Dni.ru опроверг слухи о том, что в студенческие времена он встречался с Татьяной Догилевой. По его словам, у актрисы были отношения с другим известным артистом.
Сухоруков учился с Догилевой на одном курсе в ГИТИСе. Недавно в пресс просочилась информация, что в то время артисты были друг к другу неравнодушны. Актёр заявил, что все слухи — неправда.
«Никогда не было. У нее с Юркой Стояновым был роман. Я ни с кем не романил на курсе», — заявил Сухоруков.
При этом артист подчеркнул, что он очень любит Догилеву как актрису и очень уважает её. По его словам, актриса стремительно ворвалась в отечественный кинематограф, однако со временем ее популярность поутихла. В настоящее время артисты не общаются.
Со Стояновым Сухоруков во время студенчества жил в одном общежитие. Актеры занимали соседние комнаты. При этом артисты сохранили дружеское общение и после окончания ГИТИСа:
Стоянов, например, специально подыскивал для Сухорукова роли в своей программе «Городок», когда артиста еще не так активно приглашали сниматься в кино.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Виктор Сухоруков раскритиковал идею шоумена Стаса Барецкого снять продолжение дилогии «Брат». Актёр заявил, что заявил, что Барецкому «лучше открыть Дом моделей в тюрьме, а не заниматься съёмками фильма».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Виктор Сухоруков , Дни.Ру
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