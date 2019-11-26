«Подкупили кроссовками»: Гена из «САШАТАНЯ» о спортивной карьере

Актёр Андрей Свирдов, запомнившийся зрителем по роли охранника Гены из сериала «САШАТАНЯ» в интервью Teleprogramma.pro рассказал о своей профессиональной карьере баскетболиста. Оказалось, что в состав молодежной сборной Беларуси он попал в погоне за новенькими кроссовками Adidas.

Свиридов, обладающий ростом 212 см, отметил, что после окончания школы планировал стать поваром или кузнецом. В результате попал в школу олимпийского резерва по баскетболу в Могилёве, а позже стал членом молодежной сборной.

«Я ведь был уверен, что остаюсь в Могилеве… Но Минск — это национальный уровень. И вот хотите верьте, хотите нет, но я уехал в Минск за кроссовками adidas, которые пообещал мне тренер», — заявил артист.

За время профессиональной спортивной карьеры Свиридов успел стать двукратным чемпионом СССР, чемпионом Европы среди молодежи, а также смог поиграть за американскую команду The George Washington University. Уйти из спорта его заставила травма спины.