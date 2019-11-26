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«Подкупили кроссовками»: Гена из «САШАТАНЯ» о спортивной карьере 

Рамблер 42 минуты назад
«Подкупили кроссовками»: Гена из «САШАТАНЯ» о спортивной карьере
Фото: pogovorim.by
Актёр Андрей Свирдов, запомнившийся зрителем по роли охранника Гены из сериала «САШАТАНЯ» в интервью Teleprogramma.pro рассказал о своей профессиональной карьере баскетболиста. Оказалось, что в состав молодежной сборной Беларуси он попал в погоне за новенькими кроссовками Adidas.
Свиридов, обладающий ростом 212 см, отметил, что после окончания школы планировал стать поваром или кузнецом. В результате попал в школу олимпийского резерва по баскетболу в Могилёве, а позже стал членом молодежной сборной.
«Я ведь был уверен, что остаюсь в Могилеве… Но Минск — это национальный уровень. И вот хотите верьте, хотите нет, но я уехал в Минск за кроссовками adidas, которые пообещал мне тренер», — заявил артист.
За время профессиональной спортивной карьеры Свиридов успел стать двукратным чемпионом СССР, чемпионом Европы среди молодежи, а также смог поиграть за американскую команду The George Washington University. Уйти из спорта его заставила травма спины.
Ранее, как сообщал «Рамблер», исполнитель главной роли в «САШАТАНЯ» Андрей Гайдулян рассказал, как он смог побороть рак. По его словам, справиться с онкологическим заболеванием ему помогла поддержка партнерши по сериалу Валентины Рубцовой, которая заставила его отказаться от сахара в пище и в любой момент готова была прийти к нем на помощь.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Гайдулян
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