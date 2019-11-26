Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Танки и ракеты: украинцы рассекретили цель Крымского моста
Танки и ракеты: украинцы рассекретили цель Крымского моста
В мире
Пока вы не уснули: Росcия преодолела санкции
Пока вы не уснули: Росcия преодолела санкции
В мире
«Я еще нужен людям»: Соколов написал письмо из СИЗО
«Я еще нужен людям»: Соколов написал письмо из СИЗО
Происшествия
В США оценили "вмешательство" Украины в выборы
В США оценили "вмешательство" Украины в выборы
В мире

Сын Екатерины Климовой сломал палец в свой день рождения 

Рамблер 47 минут назад
Сын Екатерины Климовой сломал палец в свой день рождения
Фото: РИА Новости
Актриса Екатерина Климова сообщила подписчикам в Instagram, что ее старший сын Матвей получил травму во время празднования своего дня рождения. В сообщении артистка поблагодарила отпрыска, что «не сломал ногу».
Климова опубликовала пост 25 ноября. В этот день ее сыну исполнилось 13 лет. По данным издания Starhit, подросток получил от звездной мамы барабанную установку, о которой долго мечтал.
Праздник, по словам Климовой, немного омрачил инцидент, в результате которого мальчик сломал подлец на ноге.
«Самого замечательного мужчину в мире можно только родить! Сын! Спасибо, что родился у нас 13 лет назад. И отдельное спасибо за то, что в свой день рождения сломал только палец, а не ногу! Люблю бесконечно. Будь здоров!» — написала актриса (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).
Матвей — сын Екатерины Климовой и актера Игоря Петренко. Несмотря на расставание, артист активно участвует в воспитании отпрыска и регулярно платит алименты. В настоящее время Петренко находится в браке с Кристиной Бродской, с которой воспитывает троих дочерей. Недавно, как сообщал «Рамблер», женщина заявила, что в семье есть определённые финансовые трудности, из-за которых в частности одной из дочерей пришлось прекратить заниматься фигурным катанием, поскольку Петренко не хватило денег, чтобы купить ей новые коньки.
Видео дня. «Народный имам» женился на 13-летней девочке
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Кристина Бродская , Игорь Петренко , Екатерина Климова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Танки и ракеты: украинцы рассекретили цель Крымского моста
Танки и ракеты: украинцы рассекретили цель Крымского моста 6
Пока вы не уснули: Росcия преодолела санкции
Пока вы не уснули: Росcия преодолела санкции 362
«Я еще нужен людям»: Соколов написал письмо из СИЗО
«Я еще нужен людям»: Соколов написал письмо из СИЗО 7
В США оценили «вмешательство» Украины в выборы
В США оценили «вмешательство» Украины в выборы
В МИД рассказали о предстоящей «нормандской» встрече
В МИД рассказали о предстоящей «нормандской» встрече 8
Видео
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика Прибалтика
В НАТО захотели дружить с Россией
01:10
В НАТО захотели дружить с Россией
В мире Ближний Восток
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
00:15
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
В мире Украина
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
00:24
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
Общество
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
09:16
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
Украина В мире
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
01:56
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
Происшествия Статьи
«Три миллиона»: экс-муж Лолиты выдвинул условия Шепелеву
01:26
«Три миллиона»: экс-муж Лолиты выдвинул условия Шепелеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение