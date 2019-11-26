Сын Екатерины Климовой сломал палец в свой день рождения

Климова опубликовала пост 25 ноября. В этот день ее сыну исполнилось 13 лет. По данным издания Starhit , подросток получил от звездной мамы барабанную установку, о которой долго мечтал.

Праздник, по словам Климовой, немного омрачил инцидент, в результате которого мальчик сломал подлец на ноге.

«Самого замечательного мужчину в мире можно только родить! Сын! Спасибо, что родился у нас 13 лет назад. И отдельное спасибо за то, что в свой день рождения сломал только палец, а не ногу! Люблю бесконечно. Будь здоров!» — написала актриса (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).