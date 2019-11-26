Сын Екатерины Климовой сломал палец в свой день рождения 

Актриса Екатерина Климова сообщила подписчикам в Instagram, что ее старший сын Матвей получил травму во время празднования своего дня рождения. В сообщении артистка поблагодарила отпрыска, что «не сломал ногу».
Климова опубликовала пост 25 ноября. В этот день ее сыну исполнилось 13 лет. По данным издания Starhit, подросток получил от звездной мамы барабанную установку, о которой долго мечтал.
Праздник, по словам Климовой, немного омрачил инцидент, в результате которого мальчик сломал подлец на ноге.
«Самого замечательного мужчину в мире можно только родить! Сын! Спасибо, что родился у нас 13 лет назад. И отдельное спасибо за то, что в свой день рождения сломал только палец, а не ногу! Люблю бесконечно. Будь здоров!» — написала актриса (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).
Матвей — сын Екатерины Климовой и актера Игоря Петренко. Несмотря на расставание, артист активно участвует в воспитании отпрыска и регулярно платит алименты. В настоящее время Петренко находится в браке с Кристиной Бродской, с которой воспитывает троих дочерей. Недавно, как сообщал «Рамблер», женщина заявила, что в семье есть определённые финансовые трудности, из-за которых в частности одной из дочерей пришлось прекратить заниматься фигурным катанием, поскольку Петренко не хватило денег, чтобы купить ей новые коньки.