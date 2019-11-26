«Для меня Крутого не существует»: Фадеев о конфликте с композитором 

Продюсер Максим Фадеев рассказал, что уже пять лет не общается с композитором Игорем Крутым. Об этом сообщает «Телепрограмма».
По словам Фадеева, пять лет назад он отказался сотрудничать с Крутым. Почему, он не уточнил.
«Я с ним не поддерживаю отношений и не буду никогда. Для меня этого музыканта не существует», — подчеркнул продюсер.
Как сообщал «Рамблер», ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал «Аргументам и фактам» о конфликте Фадеева и Эмина Агаларова с Крутым. По его словам, они разошлись во взглядах на то, как должна быть устроена Национальная музыкальная премия, позже получившая название «Виктория».
«Фадеев сказал Крутому: «Нам тут паханы не нужны. Либо полное равноправие, либо я в этом не участвую», — заявил Пригожин.
По словам продюсера, Крутого обидели эти слова, он отказался быть в одной команде с Фадеевым и Агаларовым.