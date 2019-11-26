Собчак призналась в связи с олигархом за деньги

Собчак призналась, что встречалась с миллионером за деньги

Ксения Собчак призналась, что однажды специально полетела на Бали , чтобы встретиться с миллионером, который обещал вложить деньги в ее предвыборную кампанию, сообщает Teleprogramma.

Телеведущей пришлось два дня развлекать олигарха.

Скандальное признание журналистка сделала в рамках интернет-шоу «Хейт-ток». Собчак прокомментировала фотографии, которые появились в Сети на момент президентской гонки. На снимках она была изображена на тропическом острове в компании неизвестного мужчины.

Телеведущая пояснила, что на Бали она полетела специально, чтобы встретиться со спонсором, который пообещал профинансировать ее предвыборную кампанию. Собчак призналась, что короткий разговор затянулся и ей пришлось целых два дня развлекать миллионера. При этом телеведущая подчеркнула, что поездка носила исключительно рабочий характер.