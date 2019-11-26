Собчак призналась в связи с олигархом за деньги

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Собчак призналась, что встречалась с миллионером за деньги 

Рамблер 42 минуты назад
Ксения Собчак призналась, что однажды специально полетела на Бали, чтобы встретиться с миллионером, который обещал вложить деньги в ее предвыборную кампанию, сообщает Teleprogramma.
Телеведущей пришлось два дня развлекать олигарха.
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Скандальное признание журналистка сделала в рамках интернет-шоу «Хейт-ток». Собчак прокомментировала фотографии, которые появились в Сети на момент президентской гонки. На снимках она была изображена на тропическом острове в компании неизвестного мужчины.
Телеведущая пояснила, что на Бали она полетела специально, чтобы встретиться со спонсором, который пообещал профинансировать ее предвыборную кампанию. Собчак призналась, что короткий разговор затянулся и ей пришлось целых два дня развлекать миллионера. При этом телеведущая подчеркнула, что поездка носила исключительно рабочий характер.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ксения Собчак возглавила рейтинг знаменитостей, который зарабатывают большие деньги благодаря активности в Instagram. По данным Forbes, телеведущая за год зарабатывает на рекламе в соцсети 1,6 миллиона долларов. В тройку лидеров списка также вошли бывшая ведущая шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко и телеведущая Ольга Бузова.
Комментарии23 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Ксения Собчак , Регина Тодоренко , Ольга Бузова , Бали
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