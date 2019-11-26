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В мире

Клип Лободы и Линдеманна набрал более полутора миллиона просмотров 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Клип Лободы и Линдеманна набрал более 1,5 млн просмотров
Фото: РИА Новости
Совместный клип немецкого рок-музыканта Тилля Линдеманна и украинской певицы Светланы Лободы на трек Frau & Mann за три дня набрал более полутора миллиона просмотров на YouTube.
Директор завода (Линдеманн) пытается изнасиловать подчиненную (Лободу) в кабинете, после того, как она случайно уронила ящик со стеклянной посудой. Защищаясь, она бросает в него пепельницу и убегает. Позже становится известно, что эта девушка — жена его брата космонавта.
Режиссером видео выступил Сергей Минадзе.
Композиция Frau & Mann вошла в альбом F&M группы Lindemann.
Пластинка вышла 22 ноября.
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Теги:
Шоу-бизнес , Светлана Лобода
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