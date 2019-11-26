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Клип Лободы и Линдеманна набрал более 1,5 млн просмотров 

Рамблер + ещё 2 50 минут назад
Клип Лободы и Линдеманна набрал более 1,5 млн просмотров
Фото: РИА Новости
Клип лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна с украинской певицей Светланой Лободой в главной роли набрал в Youtube более полутора миллионов просмотров за три дня.
Песня Frau & Mann, на которую был снят клип, вошла в альбом F&M группы Lindemann. Пластинка вышла 22 ноября.
В клипе Светлана Лобода играет жену космонавта, в которую безответно влюблен персонаж Тилля Линдеманна — брат космонавта и по совместительству директор завода, где трудится героиня Лободы.
Как ранее сообщал «Рамблер», Тиллю Линдеманну приписывают отцовство младшей дочери Лободы Тильды. Сами знаменитости не подтверждали, но и не опровергали эту информацию. Линдеманн и Лобода познакомились в 2017 году на фестивале «Жара» в Баку. После этого их часто видели вместе: в частности, немецкий музыкант забирал Лободу из больницы после операции по удалению камня из почки в октябре 2018 года.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Светлана Лобода
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