Клип Лободы и Линдеманна набрал более 1,5 млн просмотров

Клип лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна с украинской певицей Светланой Лободой в главной роли набрал в Youtube более полутора миллионов просмотров за три дня.

Песня Frau & Mann, на которую был снят клип, вошла в альбом F&M группы Lindemann. Пластинка вышла 22 ноября.

В клипе Светлана Лобода играет жену космонавта, в которую безответно влюблен персонаж Тилля Линдеманна — брат космонавта и по совместительству директор завода, где трудится героиня Лободы.

Как ранее сообщал «Рамблер», Тиллю Линдеманну приписывают отцовство младшей дочери Лободы Тильды. Сами знаменитости не подтверждали, но и не опровергали эту информацию. Линдеманн и Лобода познакомились в 2017 году на фестивале «Жара» в Баку. После этого их часто видели вместе: в частности, немецкий музыкант забирал Лободу из больницы после операции по удалению камня из почки в октябре 2018 года.