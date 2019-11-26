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Еще одна красотка: Водянова вывела в свет свою 23-летнюю сестру 

Teleprogramma.pro + ещё 3 26 ноября 2019
Еще одна красотка: Водянова вывела в свет свою сестру
Фото: РИА Новости
Наталья Водянова не так давно побывала в России. Она несколько недель путешествовала по стране, показывая своим детям, красивую природу и особенности местной культуры. Вернувшись в Париж, где модель давно живет со всеми пятью детьми и своим мужем Антуаном Арно, она устроила вечеринку для своей бабушки, а успела посетить несколько мероприятий в рамках своей работы. Выходные, по словам самой девушки, она всегда проводит с наследниками.
Так на днях Водянова устроила своему сыну 17-летнему Лукаса вечер просвещения. На снимках, которыми модель поделилась в соцсети, ее 23-летняя сестра Кристина Кусакина позирует в зеленом тренче у картин. Она заметно повзрослела и стала еще больше похожа на знаменитую родственницу. Когда родственница приехала погостить к Наталье, неизвестно. А сын модели перерос родительницу почти на голову. На совместном снимке блондин позирует рядом с мамой в толстовке и джинсах.
Сама модель на этот раз предпочла удобный и уютный образ. Она облачилась в алые брюки клеш, вязаный свитер и теплую куртку, которая больше походит для дачи, чем для выхода в свет.
«Сестра всегда знает, где хороший бекон в центре Фрэнсис Бэкон в Помпиду», — написала Наталья.
Многие поклонники отметили, что Водянова с сыном и сестрой кажутся компания-друзей подростков — настолько юно выглядит многодетная мама, которой скоро исполнится 38 лет.
«О какой большой сын», «Это ваша сестра? Какая красивая?», «Где вы прятали свою сестру?», «Сначала решила, что это ваша дочь», «Какая красивая семья», «Наталья выглядит странно, если учесть, что она модель», — стали комментировать пост подписчики.
Напомним, что семья Натальи живет в Нижнем Новгороде. Она предлагала маме переехать к ней в Париж, но женщина отказалась. Лариса Викторовна заботится о младшей дочери Оксане, которая страдает ДЦП и аутизма. А другая ее дочь Кристина живет в Нью-Йорке, но сейчас приехала проведать свою старшую сестру. У нее другая фамилия, потому что у них с Водяновой разные отцы. В последнее время девушка стала много путешествовать.
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Теги:
Шоу-бизнес , Наталья Водянова , Антуан Арно , Фрэнсис Бэкон
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