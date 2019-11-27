Актёр Резник впервые за 20 лет увидел сына

Актёр Резник познакомился со взрослым сыном

Актёр Владислав Резник в туда программы «Судьба человека» впервые за 20 лет пообщался со взрослым сыном. Отказаться от наследника артиста вынудила его первая жена.

46-летний Резник рассказала, что первый в его жизни развод прошёл очень тяжело. Супруга так хотела вычеркнуть его из своей биографии, что вынудила отказаться от родного сына.

«Я не хотел этого делать, долго не подписывал документ. Потом обнаружил, что нахожусь в федеральном розыске. Это сделала бывшая супруга, чтобы вынудить меня подписать отказ. И я подписал», — заявил актёр.

В последний раз, когда Резник видел сына, мальчику было полтора года. Спустя два десятка лет артисту в соцсети пришло сообщение: «Помнишь меня?». Парень сам вышел на контакт с отцом.

Их встреча состоялась в студии программы «Судьба человека». При этом уже взрослый молодой человек по имени Илья познакомился не только со своим отцом, но и с бабушкой, котора попросила у внука прощения.

«Мне не за что вас прощать. Я ни на кого обиды не держу. Конечно, мне бы хотелось и дальше общаться, познакомиться с папиной дочкой и сыном», — отметил молодой человек.

Парень рассказал, что давно живет самостоятельной жизнью. Работает механиком. Илья подчеркнул, что мать говорила ему, что его настоящий отец актёр, но подробностей ем не рассказывала. Резника молодой человек нашел случайно через рекомендации в соцсетях.