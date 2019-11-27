Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать"
"Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать"
Политика
"Украдены злейшим врагом": Киев гневно ответил Apple
"Украдены злейшим врагом": Киев гневно ответил Apple
Украина
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
В мире
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
В мире

Актёр Резник познакомился со взрослым сыном 

Рамблер + ещё 4 38 минут назад
Актёр Резник впервые за 20 лет увидел сына
Фото: Кадр из фильма
Актёр Владислав Резник в туда программы «Судьба человека» впервые за 20 лет пообщался со взрослым сыном. Отказаться от наследника артиста вынудила его первая жена.
46-летний Резник рассказала, что первый в его жизни развод прошёл очень тяжело. Супруга так хотела вычеркнуть его из своей биографии, что вынудила отказаться от родного сына.
«Я не хотел этого делать, долго не подписывал документ. Потом обнаружил, что нахожусь в федеральном розыске. Это сделала бывшая супруга, чтобы вынудить меня подписать отказ. И я подписал», — заявил актёр.
В последний раз, когда Резник видел сына, мальчику было полтора года. Спустя два десятка лет артисту в соцсети пришло сообщение: «Помнишь меня?». Парень сам вышел на контакт с отцом.
Их встреча состоялась в студии программы «Судьба человека». При этом уже взрослый молодой человек по имени Илья познакомился не только со своим отцом, но и с бабушкой, котора попросила у внука прощения.
«Мне не за что вас прощать. Я ни на кого обиды не держу. Конечно, мне бы хотелось и дальше общаться, познакомиться с папиной дочкой и сыном», — отметил молодой человек.
Парень рассказал, что давно живет самостоятельной жизнью. Работает механиком. Илья подчеркнул, что мать говорила ему, что его настоящий отец актёр, но подробностей ем не рассказывала. Резника молодой человек нашел случайно через рекомендации в соцсетях.
Видео дня. Бесконтрольная «реабилитация»: как закололи Марьянова
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Владислав Резник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать»
«Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать» 405
«Украдены злейшим врагом»: Киев гневно ответил Apple
«Украдены злейшим врагом»: Киев гневно ответил Apple 6
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа 106
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским 652
«Многие были в крови»
«Многие были в крови» 2
Видео
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
«Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать»
08:35
«Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать»
Политика Социология
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
00:43
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
В мире
Раскрыта стоимость корпоративов Ротару в Москве
04:10
Раскрыта стоимость корпоративов Ротару в Москве
Шоу-бизнес
У кого сломался туалет: спор с «душком» на МКС
00:34
У кого сломался туалет: спор с «душком» на МКС
Наука и техника Технологии
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
01:19
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
В мире Политика
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
01:42
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Происшествия
Зачем Россия погрозила США новым супероружием
00:30
Зачем Россия погрозила США новым супероружием
Оружие Армия
Путин обнял зарыдавшую бабушку
00:14
Путин обнял зарыдавшую бабушку
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение