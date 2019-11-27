Раскрыта стоимость корпоративов Ротару в Москве

Раскрыт гонорар Ротару на корпоративах в Москве

Как рассказал изданию менеджер одного из московских агентств, заказчикам следует добавить к гонорару певицы расходы на дорогу и проживание ее коллектива.

«В смете, которую мы получили было посчитано проживание в гостинице, транспорт, суточные. Коллектив певицы из разных городов, поэтому и билеты в смете обозначены из разных населенных пунктов. Кроме того, обозначен перелет бизнес-классом для сестры певицы Аурики», — рассказал собеседник издания.

По его словам, общая смета на коллектив составляет 15 тысяч долларов (962 тысячи рублей). При этом он указал возможность договориться о скидке.

Менеджер концертного агентства заявил, что Софию Ротару планировала пригласить на корпоратив крупная корпорация, но затем было решено перенести выступление на 8 марта.

Ранее «Рамблер» сообщал, что София Ротару примет участие в телевизионных съемках новогодних концертов: «Песне года» и «Легендах Ретро FM».