Раскрыта стоимость корпоративов Ротару в Москве

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Раскрыт гонорар Ротару на корпоративах в Москве 

Рамблер + ещё 3 19 минут назад
Гонорар Софии Ротару на корпоративах в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 млн рублей), выяснила «Комсомольская правда».
Как рассказал изданию менеджер одного из московских агентств, заказчикам следует добавить к гонорару певицы расходы на дорогу и проживание ее коллектива.
«В смете, которую мы получили было посчитано проживание в гостинице, транспорт, суточные. Коллектив певицы из разных городов, поэтому и билеты в смете обозначены из разных населенных пунктов. Кроме того, обозначен перелет бизнес-классом для сестры певицы Аурики», — рассказал собеседник издания.
По его словам, общая смета на коллектив составляет 15 тысяч долларов (962 тысячи рублей). При этом он указал возможность договориться о скидке.
Менеджер концертного агентства заявил, что Софию Ротару планировала пригласить на корпоратив крупная корпорация, но затем было решено перенести выступление на 8 марта.
Ранее «Рамблер» сообщал, что София Ротару примет участие в телевизионных съемках новогодних концертов: «Песне года» и «Легендах Ретро FM».
Комментарии90 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Керченский пролив , Выдача паспортов в Донбассе , Телевидение , София Ротару , Комсомольская правда , Москва
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