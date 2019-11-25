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«Я уже запутался в фейковых инфоповодах»: сын Яковлевой соврал про избиение 

Teleprogramma.pro 10 часов назад
Cын Яковлевой соврал про избиение
Фото: INSTAGRAM.COM/TDBNDIE
Новость о том, что сына актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных избили из-за сведения татуировок с лица, оказалась фейком. Об этом сообщил сам 27-летний парень в Instagram, общаясь с журналистом в комментариях.
Шальных отметил, что его никто не избивал. Он «просто неудачно пошутил про отек после лазера».
INSTAGRAM.COM/TDBNDIE/
«Кажись, я уже запутался в фейковых инфоповодах, которые наплодил сам. Уже не знаю, что кому отвечать… Это смешно и грешно», — сказал молодой человек в «сториз».
На видео он еще раз подтвердил, что синяки и отеки на его лице — результат действия лазера, а не драки в подворотне. Денис отметил, что после неудачной шутки ему звонили представители «желтой прессы». Парень в шоке от того, что всё, что он выдает в социальных сетях, оказывается в новостях.
Напомним, Денис — сын народных артистов РФ Елены Яковлевой и Валерия Шальных. Молодой человек учился на режиссера, затем забросил эту стезю. Парень стал обладателем очень яркой внешности, накачав мускулы и забив практически всё тело татуировками, даже лицо. Правда, потом он решил очистить свое лицо от рисунков и отправился в салон, где эту процедуру проводят лазером. После первого сеанса его якобы избили некие татуированные люди, что сейчас оказалось выдумкой.
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Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Валерий Шальных , Денис Шальных , Елена Яковлева
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