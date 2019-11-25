Воюющие кланы: Пригожин оценил российский шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин назвал российский шоу-бизнес тусовкой, разбитой на воюющие друг с другом кланы.

«Увы, у нас нет цивилизованного шоу-бизнеса, есть тусовка, разбитая на кланы, которые воюют друг с другом. Отношения в нашем артистическом цеху пропитаны лицемерием и ложью», — сказал Пригожин в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, в российском шоу-бизнесе «вместо уважения — имитация, вместо умения договариваться и считаться с мнением собеседника — склоки».

Пригожин рассказал, что представители российского шоубиза «приняли в штыки» инициативу Надежды Бабкиной назвать московский Театр эстрады именем Иосифа Кобзона . По словам продюсера, складывается ощущение, что «каждый втайне надеется, что именно его именем назовут театр, держат для себя как памятник на кладбище».

Он также напомнил, что никто из российских коллег не поддержал Иосифа Кобзона, Олега Газманова Григория Лепса и Валерию, когда им запретили въезд в Латвию.

«А могли бы сказать: «Мы не будем выступать в Латвии в знак протеста против действий латвийских властей», — отметил Пригожин.

Продюсер также напомнил о «разборках» владельцев радиостанций и телеканалов с артистами. В частности, рассказал о своем конфликте с Игорем Крутым, в результате которого тот исключил Валерию из ротации телеканала Муз-ТВ.