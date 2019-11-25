Носик рассказал о пропавшей матери

Актёр Александр Носик рассказал, как его мама, страдающая болезнью Альцгеймера, чувствует себя после того, как больше суток провела вне дома, сообщает Starhit. 75-летняя пенсионерка потерялась, гуляя со своей сиделкой.

Сиделка матери актера, как ранее сообщал «Рамблер», обратилась в полицию о пропаже 75-летней Марии Стерниковой 14 ноября. По ее словам, во время прогулки с собакой у дома на Зоологической улице она отвлеклась на питомицу и упустила Стерникову из виду.

«Собака дернула сиделку, а был час-пик. Сиделка отпустила маму, и та пошла с толпой в метро», — пояснил Носик.

Найти пенсионерку своими силами не удалось, поэтому сиделка обратилась к правоохранителям. 48-летний актёр в свою очередь обратился за помощью к подписчикам в Instagram. В результате Стерникову удалось найти.

«Мама два дня лежала, она отходила от шока. Она говорила, что не хотела. Понимала, что плохо поступила. Она как взрослый ребенок сейчас», — заявил Носик.

Актер сердечно поблагодарил волонтёров и полицейских, которые помогли ему отыскать родственницу.