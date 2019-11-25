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Криминал

Носик рассказал о пропавшей матери 

Рамблер 35 минут назад
Носик рассказал о пропавшей матери
Фото: РИА Новости
Актёр Александр Носик рассказал, как его мама, страдающая болезнью Альцгеймера, чувствует себя после того, как больше суток провела вне дома, сообщает Starhit. 75-летняя пенсионерка потерялась, гуляя со своей сиделкой.
Сиделка матери актера, как ранее сообщал «Рамблер», обратилась в полицию о пропаже 75-летней Марии Стерниковой 14 ноября. По ее словам, во время прогулки с собакой у дома на Зоологической улице она отвлеклась на питомицу и упустила Стерникову из виду.
«Собака дернула сиделку, а был час-пик. Сиделка отпустила маму, и та пошла с толпой в метро», — пояснил Носик.
Найти пенсионерку своими силами не удалось, поэтому сиделка обратилась к правоохранителям. 48-летний актёр в свою очередь обратился за помощью к подписчикам в Instagram. В результате Стерникову удалось найти.
«Мама два дня лежала, она отходила от шока. Она говорила, что не хотела. Понимала, что плохо поступила. Она как взрослый ребенок сейчас», — заявил Носик.
Актер сердечно поблагодарил волонтёров и полицейских, которые помогли ему отыскать родственницу.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Александр Носик , StarHit
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