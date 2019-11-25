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Полина Гагарина объяснила, как перепутала Калининград с Краснодаром 

Газета.Ru 1 час назад
Гагарина объяснила, как перепутала Калининград с Краснодаром
Фото: РИА Новости
Певица Полина Гагарина на шоу "Вечерний Ургант" рассказала, как на концерте в Калининграде в самом начале выступления перепутала город с Краснодаром.
По словам Гагариной, у нее такое случается "от чувств". "Я вышла и хотела сказать: "Я вас люблю!", а сказала: "Вы моя люблю". Потом думаю, господи, да что ж такое! Ну ладно, пусть так и будет: "Вы моя люблю, Краснодар!" И я после этого сказала: "Господи смените певицу, сейчас я позову новую", — цитирует артистку сайт kp.ru.
Полина Гагарина выступала в Калининграде 5 октября на сцене "Янтарного".
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Теги:
Шоу-бизнес , Полина Гагарина , Калининград , Краснодар
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