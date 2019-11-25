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«В этом году не было»: экс-муж Лолиты раскрыл подробности их интимной жизни 

Teleprogramma.pro 29 минут назад
«В этом году не было»: раскрыта интимная жизнь Лолиты
Фото: globallookpress.com
Лолита Милявская была уверена, что обрела настоящую любовь, когда вышла замуж за Дмитрия Иванова. Однако и пятый брак певицы оказался непрочным. Супруги расстались полгода назад и больше не живут вместе. Более того, бывший муж артистки нашел себе новую девушку. Он живет с ней вместе. Однако развод перетек в скандал с того момента, как Лолита обнародовала переписку Дмитрия с его новой избранницей, которая началась еще два года назад.
Накануне Иванов стал героем передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле». Он объяснил, что пришел на шоу, только чтобы отстоять свое мнение и защитить свое имя. По словам бывшего мужа певицы, его маме стало плохо. Она попала в больницу из-за шумихи вокруг него, поэтому Дмитрий хочет добиться справедливости.
«Какое-то время назад, может и два года назад, наши отношения стали трещать по швам», — все же признался мужчина.
Он также не стал скрывать, что интимная жизнь с супругой у него была не бурная.
«В этом году у нас ничего не было. В прошлом что-то было иногда, эпизодически», — с трудом вспомнил герой передачи.
Эксперты отметили, что в переписке с Ольгой Кулиевой он часто затрагивает тему ее фигуры. Девушка обладает талией и стройными ногами. Они предположили, что ему не хватало интимной близости и не нравилось то, как выглядит Лолита, поэтому Дмитрий и стал изменять жене.
Дмитрий вспомнил, что в начале отношений у них царила идиллия. Он встречал певицу с работы, устраивая дома уют. В последнее время их брак изжил себя. Даже разговоры не помогали вновь обрести гармонию.
«У нас даже зашел разговор о том, чтобы завести детей. Я очень хотел детей, но Лола сказала «нет». Очень странно, она говорила, что для того, чтобы родить детей, нужно много денег, нужно их воспитать, кормить. Я с ней согласен частично, но этот социальный снобизм, типа что будет, когда я уеду на гастроли, а ты на соревнования — ребенок будет один? Все сводилось к каким-то финансовым дисциплинам. Я считают, что в тот момент, когда мы завели этот разговор, она, как я думаю, даже этим меня отталкивала», — высказался Иванов.
Ранее мама Дмитрия призналась, что он предлагал артистке сделать ЭКО, но та отказалась. Родительница фитнес-тренера тоже мечтает о внуках, поэтому советовала ему найти себе девушку помоложе.
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Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Дмитрий Шепелев
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