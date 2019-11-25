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«Шутливый смысл»: экс-муж Лолиты не считает интимную переписку изменой 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Экс-муж Лолиты отказался считать переписку изменой
Фото: globallookpress.com
Лолита Милявская летом объявила о расставании с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Они прожили в браке почти 10 лет. Еще за год до этого певица заверяла, что счастлива с супругом. Однако их бракоразводный процесс превратился в скандал. Сначала появились слухи, что фитнес-тренер изменял артистке. Он появился на празднике у друзей в компании Ольги Кулиевой. Потом звезда и вовсе обнародовала его переписку с этой девушкой. Это не понравилось Дмитрию и он решил обратиться в суд.
А накануне бывший муж Лолиты согласился стать героем передачи «На самом деле». Он составил список вопросов, которые ему можно задавать, а за ходом эфира следили его адвокаты. Иванов объяснил, что сам занимался разводом и всеми бумагами. По его словам, только спустя три месяца после расставания у него начался роман с Ольгой. При этом он не стал скрывать, что давно знает эту девушку.
«Я с Ольгой стал встречаться только после того, как мы разъехались с Лолитой, но Ольгу я знал гораздо раньше. Мы познакомились через общих друзей. Эта переписка не более, чем шутливый мажорный смысл. Более того, факт переписки не является физической изменой», — попытался оправдаться Дмитрий.
Он рассказал, что накануне предварительного слушания в суде у него взломали электронный почтовый ящик.
Дмитрий обвинил бывшую жену в пиаре за счет его переписки. фото: кадр из передачи "На самом деле"
«Дело не в этом. Когда мы уже расстались, Лола предложила мирно и спокойно разойтись. Даже я был инициатором этого. Но после того, как мы уже три с половиной месяца не жили вместе, ей понадобилась эта переписка. Наверное для того, чтобы разместить ее в Сеть и каким-то образом на этом пролонгировать то, что меня сейчас не разводят. Я знаю, что Лола большой мастер пиара», — высказался бывший муж звезды.
Эксперты отметили, что его переписка длилась целых два года, начиная с 2017 года. Они не поверили, что шутка могла так долго длиться. «Это однозначно переписка двух любовников», — возмутилась Эвелина Бледанс. Иванов не стал ей отвечать. Он признался, что не говорил Лолите об общении с Ольгой и не собирался знакомить жену со своей подругой.
«Уверен, у Лолы даже больше переписок, чем у меня. Я знаю содержание этих переписок. Переписки Лолиты я не собираюсь выносить на всеобщее обозрение», — отметил Дмитрий.
Гости в студии услышали, что у Милявской около года не было интимной близости с мужем. Они отметили, что тогда становится понятно, зачем ему любовница. Даже после этого Иванов не стал признавать, что изменял супруге.
«Я не могу этого сказать. Мне просто сейчас хочется развода», — сказал он.
Мужчину проверили на детекторе лжи. Результаты проверки будут объявлены в следующем выпуске передачи.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Эвелина Бледанс , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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