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В мире

«Пиарятся»: директор Ротару обвинил депутатов 

Рамблер + ещё 3 7 минут назад
Директор Софии Ротару Сергей Лавров обвинил сенатора Валерия Рязанского в пиаре на имени певицы. Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
«Что касается Рязанского, я не знал его до этого конфликта. Это пиар на имени Ротару — его хоть узнают теперь», — приводит Ura.ru слова Лаврова.
Как ранее сообщал «Рамблер», глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский призвал зрителей не приходить на концерты Софии Ротару, которая критикует Россию, но едет сюда на заработки. Он также выразил мнение, что министерство культуры должно иметь рычаги влияния на артистов, подобных Ротару.
София Ротару не выступала в России с 2018 года, когда на Украине было объявлено военное положение. В середине ноября стало известно, что певица решила вернуться в Россию и принять участие в ряде сборных концертов, в том числе «Песне года» и «Легендах Ретро FM».
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Валерий Рязанский , Сергей Лавров , София Ротару , Минкультуры , Совет Федерации
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