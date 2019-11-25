Депутат Совета Федерации Валерий Рязанский, резко высказавшийся о народной артистке СССР Софии Ротару, решил пропиарить свое имя. Таким мнением поделился директор артистки Сергей Лавров в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Что касается Рязанского, я не знал его до этого конфликта. Это пиар на имени Ротару — его хоть узнают теперь», — заявил Лавров.
Он также опроверг информацию о том, что Ротару отправляла банки с вареньем украинским военным в Донбасс.
Ротару после продолжительного отсутствия на российской эстраде официально заявила о своем участии в концерте «Песня года», напоминает агентство Nation News. СМИ утверждают, что ее гонорар за одно выступление может достигать 3,8 миллиона рублей. Позже в Совфеде призвали всех россиян игнорировать выступления артистки, передает телеканал 360. Журналист Анатолий Вассерман в своем блоге предположил, что гонорары от выступлений Ротару в России пойдут на спонсирование армии Украины. В защиту Ротару выступили продюсер Иосиф Пригожин, депутат Госдумы Наталья Поклонская и экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев.