«Я как придурок»: Данилко устроил истерику на телешоу

«Х-фактор» — британское музыкальное шоу талантов. В качестве франшизы оно есть во многих странах, в том числе на Украине . Андрей Данилко, известный прежде всего как создатель образа Верки Сердючки, является наставником в нынешнем, 10-м, сезоне проекта.

В очередном эпизоде, который вышел в эфир на днях, артист расплакался и покинул студию «Х-фактора». В тот момент Данилко предстояло выбрать, кто из числа его подопечных покинет шоу.

«Я так разволновался… Сейчас… Блин! А… Ребята, правда, вот только не обижайтесь. Я вот сижу, я себя вот… Вот я как будто не оправдал надежд. Вот я настолько пустой!» — заявил он, с трудом сдерживая слезы.

После этого артист отметил, что все остальные судьи на «Х-факторе» ярко и разнообразно одеваются, а он все время в черном. В этой связи он назвал себя «придурком».