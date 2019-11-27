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«Я как придурок»: Данилко устроил истерику на телешоу 

Рамблер + ещё 15 43 минуты назад
Артист Андрей Данилко расплакался и покинул студию «Х-фактора». Соответствующий фрагмент эфира опубликован на YouTube-канале телешоу.
«Х-фактор» — британское музыкальное шоу талантов. В качестве франшизы оно есть во многих странах, в том числе на Украине. Андрей Данилко, известный прежде всего как создатель образа Верки Сердючки, является наставником в нынешнем, 10-м, сезоне проекта.
В очередном эпизоде, который вышел в эфир на днях, артист расплакался и покинул студию «Х-фактора». В тот момент Данилко предстояло выбрать, кто из числа его подопечных покинет шоу.
«Я так разволновался… Сейчас… Блин! А… Ребята, правда, вот только не обижайтесь. Я вот сижу, я себя вот… Вот я как будто не оправдал надежд. Вот я настолько пустой!» — заявил он, с трудом сдерживая слезы.
После этого артист отметил, что все остальные судьи на «Х-факторе» ярко и разнообразно одеваются, а он все время в черном. В этой связи он назвал себя «придурком».
«Я понимаю насколько это вам важно. Думаю, может, это будет честнее, что я, наверное, этот проект покину. Потому что, может, появится какой-то наставник, который вам поможет. Понимаю, что эта проблема во мне! Я подумал, что мне сейчас надо кого-то выбирать. Я неготов это делать. Все способные ребята… Мне кажется, что все-таки лучше этот проект покинуть. Я ничего не могу сделать. Мне… Извините!» — заявил он, встал и ушел.
Комментарии28 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Украина , Андрей Данилко
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