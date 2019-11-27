Украинский артист Андрей Данилко, автор образа Верки Сердючки, покинул украинское телешоу «X-фактор», заявив о своей некомпетентности в роли наставника в этом проекте. Произнося прощальные слова, он расплакался.
— Я смотрю, и я, как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину. Может быть, вы поменяете как-то эту ситуацию, но я сейчас подумал, что мне надо кого-то выбирать и я не готов это делать. Я ничего не могу сделать, извините, — сказал Данилко.
После этого артист покинул студию.
Транслирующий шоу телеканал СТБ не сообщил зрителям, появится ли Андрей Данилко в следующем выпуске передачи, или его сменит новый наставник.