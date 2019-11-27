«Я, как придурок»: Данилко расплакался в эфире и покинул телешоу

Украинский артист Андрей Данилко , автор образа Верки Сердючки, покинул украинское телешоу «X-фактор», заявив о своей некомпетентности в роли наставника в этом проекте. Произнося прощальные слова, он расплакался. — Я смотрю, и я, как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину. Может быть, вы поменяете как-то эту ситуацию, но я сейчас подумал, что мне надо кого-то выбирать и я не готов это делать. Я ничего не могу сделать, извините, — сказал Данилко. После этого артист покинул студию. Транслирующий шоу телеканал СТБ не сообщил зрителям, появится ли Андрей Данилко в следующем выпуске передачи, или его сменит новый наставник.

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