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«Я, как придурок»: Данилко расплакался в эфире и покинул телешоу 

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Украинский артист Андрей Данилко, автор образа Верки Сердючки, покинул украинское телешоу «X-фактор», заявив о своей некомпетентности в роли наставника в этом проекте. Произнося прощальные слова, он расплакался.
— Я смотрю, и я, как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину. Может быть, вы поменяете как-то эту ситуацию, но я сейчас подумал, что мне надо кого-то выбирать и я не готов это делать. Я ничего не могу сделать, извините, — сказал Данилко.
После этого артист покинул студию.
Транслирующий шоу телеканал СТБ не сообщил зрителям, появится ли Андрей Данилко в следующем выпуске передачи, или его сменит новый наставник.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Андрей Данилко
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