Верка Сердючка в слезах покинула ток-шоу

Верка Сердючка со слезами покинула украинское ток-шоу

Украинский артист Андрей Данилко , известный публике в роли певицы Верки Сердючки, покинул 10-й сезон шоу «X-фактор». Он сделал это со слезами на глазах.

В одном из выпусков Данилко, выступающий в роли наставника участников проекта, должен был выбрать одну из групп, которая останется в шоу. Артист заявил, что чувствует себя «пустым» и не может справиться с этой задачей. Запись была опубликована на официальной странице «X-фактор» на YouTube.

— Думаю, что будет честнее, если я этот проект покину. Потому что, может быть, появится какой-нибудь наставник, который вам поможет, — заявил Данилко.

После этого артист расплакался, положил микрофон и покинул студию. Остальные судьи явно не ожидали такого поворота событий, однако после небольшой заминки продолжили шоу.