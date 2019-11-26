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Верка Сердючка со слезами покинула украинское ток-шоу 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Верка Сердючка в слезах покинула ток-шоу
Фото: РИА Новости
Украинский артист Андрей Данилко, известный публике в роли певицы Верки Сердючки, покинул 10-й сезон шоу «X-фактор». Он сделал это со слезами на глазах.
В одном из выпусков Данилко, выступающий в роли наставника участников проекта, должен был выбрать одну из групп, которая останется в шоу. Артист заявил, что чувствует себя «пустым» и не может справиться с этой задачей. Запись была опубликована на официальной странице «X-фактор» на YouTube.
— Думаю, что будет честнее, если я этот проект покину. Потому что, может быть, появится какой-нибудь наставник, который вам поможет, — заявил Данилко.
После этого артист расплакался, положил микрофон и покинул студию. Остальные судьи явно не ожидали такого поворота событий, однако после небольшой заминки продолжили шоу.
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Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Данилко
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