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Инсульт: Дмитрий Ульянов экстренно госпитализирован 

Рамблер 25 минут назад
Инсульт: Дмитрий Ульянов экстренно госпитализирован
Фото: ТАСС
Актёра Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжёлом состоянии, сообщает РЕН ТВ. Медики полагают, что у артиста случился инсульт.
По данным телеканала, утром 25 ноября актёр, находясь у себя дома, почувствовал недомогание: он пожаловался на боли при ходьбе и головокружение. Близкие артиста приняли решение вызвать «скорую помощь». Врачи решили отвезти Ульянова в больниц для постановления точного диагноза и последующего лечения.
Предполагается, что актёра ударил инсульт. В настоящий момент его состояние оценивается как тяжёлое.
Дмитрию Ульянову 47 лет. Он окончил Высшее театральное училище им. Щукина. До 2004 года актёр прослужил в театре им. Вахтангова. Снялся более, чем в 60 фильмах. Самая запоминающаяся зрителями роль была сыграна Ульяновым в сериале «Остров ненужных людей». С 2015 года артист служит в «LA’Театре».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Ульянов , РЕН ТВ
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