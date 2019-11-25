Инсульт: Дмитрий Ульянов экстренно госпитализирован

Актёра Дмитрия Ульянова госпитализировали в тяжёлом состоянии, сообщает РЕН ТВ. Медики полагают, что у артиста случился инсульт.

По данным телеканала, утром 25 ноября актёр, находясь у себя дома, почувствовал недомогание: он пожаловался на боли при ходьбе и головокружение. Близкие артиста приняли решение вызвать «скорую помощь». Врачи решили отвезти Ульянова в больниц для постановления точного диагноза и последующего лечения.

Предполагается, что актёра ударил инсульт. В настоящий момент его состояние оценивается как тяжёлое.

Дмитрию Ульянову 47 лет. Он окончил Высшее театральное училище им. Щукина. До 2004 года актёр прослужил в театре им. Вахтангова. Снялся более, чем в 60 фильмах. Самая запоминающаяся зрителями роль была сыграна Ульяновым в сериале «Остров ненужных людей». С 2015 года артист служит в «LA’Театре».