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Панин признался Борисовой в отказе от алкоголя 

Рамблер + ещё 1 44 минуты назад
Панин признался Борисовой в отказе от алкоголя
Фото: ТАСС
Алексей Панин два дня не пьёт, заявила телеведущая Дана Борисова на своей странице в Instagram. Знаменитости встретились на съёмочной площадке YouTube-проекта о красоте.
По словам Борисовой, которую пригласили поучаствовать в съёмках шоу в качестве гостьи, Панин является продюсером проекта.
«А что, Лёха тоже человек, хоть и звезда роликов для взрослых всех телеграмм каналов», — заявила телеведущая (орфография пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
При встрече с телезвездой актёр признался, что не пьёт уже два дня. При этом Борисова проанонсировала новый фильм с его участием под названием «Я вернулся», в котором «вполне пристойно снимается много звезд».
Ранее поводом для обсуждения в прессе служила зависимость самой Борисовой от алкоголя и наркотиков. О пагубных пристрастиях телеведущей, как ранее сообщал «Рамблер», стало известно в 2017 году, когда её мать во всеуслышание заявила о зависимости дочери от запрещённых веществ. Позже звезда провела несколько месяцев в реабилитационном центре в Таиланде, куда ее отправили ведущий Андрей Малахов и глава Национального антинаркотического союза Никита Лушников. Борисова рассказывала, что начала пить и принимать наркотики, так как не любила себя и была недовольна внешним своим видом. Она пыталась «снять боль» с помощью препаратов. Считается, что в настоящее время телеведущая полностью избавилась от пагубных привычек.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Никита Лушников , Алексей Панин , Андрей Малахов , Дана Борисова
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