Панин признался Борисовой в отказе от алкоголя

По словам Борисовой, которую пригласили поучаствовать в съёмках шоу в качестве гостьи, Панин является продюсером проекта.

«А что, Лёха тоже человек, хоть и звезда роликов для взрослых всех телеграмм каналов», — заявила телеведущая (орфография пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

При встрече с телезвездой актёр признался, что не пьёт уже два дня. При этом Борисова проанонсировала новый фильм с его участием под названием «Я вернулся», в котором «вполне пристойно снимается много звезд».