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Алексей Панин признался Дане Борисовой в отказе от алкоголя 

Газета.Ru 35 минут назад
Панин признался Борисовой в отказе от алкоголя
Фото: ТАСС
Телезвезда Дана Борисова опубликовала у себя Instagram совместную фотографию со скандальным артистом Алексеем Паниным.
Вместе звезда "Армейского магазина" и Панин принимали участие в съемках для YouTube-канала о красоте и косметологии. "А что, Леха тоже человек, хоть и звезда роликов для взрослых всех телеграм-каналов. Тем более, как заявил мне при встрече, он уже два дня не пьет", — подписала кадр Дана Борисова.
Сама Дана Борисова проходила лечение от наркозависимости два года назад. У себя в социальных сетях она активно поддерживает людей, решивших отказаться от вредных привычек.
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Теги:
Шоу-бизнес , Алексей Панин , Дана Борисова
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