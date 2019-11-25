Панин признался Борисовой в отказе от алкоголя

Алексей Панин признался Дане Борисовой в отказе от алкоголя

Вместе звезда "Армейского магазина" и Панин принимали участие в съемках для YouTube-канала о красоте и косметологии. "А что, Леха тоже человек, хоть и звезда роликов для взрослых всех телеграм-каналов. Тем более, как заявил мне при встрече, он уже два дня не пьет", — подписала кадр Дана Борисова.

Сама Дана Борисова проходила лечение от наркозависимости два года назад. У себя в социальных сетях она активно поддерживает людей, решивших отказаться от вредных привычек.