Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На стороне Москвы: в Гааге изучают керченский инцидент
На стороне Москвы: в Гааге изучают керченский инцидент
В мире
Зеленский снова позвонил Путину
Зеленский снова позвонил Путину
Политика
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Погода
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Происшествия

Башмет выставил на продажу дом на Рублевке 

Рамблер + ещё 3 48 минут назад
Башмет выставил на продажу дом за 700 млн
Фото: globallookpress.com
Известный музыкант Юрий Башмет продает свой особняк на Рублевке за 700 миллионов рублей. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, руководитель коллектива
«Солисты Москвы» приобрел построенный из красного кирпича дом в 1100 квадратных метров несколько лет назад.
Резиденция состоит из семи построек, среди которых жилой особняк, русская баня, гараж на два-три автомобиля, домик для гостей. Также к особняку прилагается участок в 1,3 гектаров.
Цокольный этаж дома отдан под оздоровительную зову с бассейном, тренажерным залом, сауной и спа-комнатой. Также в особняке есть зал приемов, столовая, кухня с профессиональным оборудованием, гостевые и хозяйские спальни. На третьем этаже расположен кабинет с панорамным видом на Москву-реку. Внутри дома расписные потолки, на стенах гобелены и картины, в комнатах — камины.
«Рамблер» писал, что ранее на продажу выставил свой дом и футболист Дмитрий Тарасов. Причиной продажи недвижимости, по данным «Комсомольской правды», могло стать то, что семье в связи с беременностью жены Тарасова нужны деньги, а работы после ухода из московского «Локомотива» у футболиста нет.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Комментарии8 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов , Юрий Башмет , Локомотив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На стороне Москвы: в Гааге изучают керченский инцидент
На стороне Москвы: в Гааге изучают керченский инцидент
Зеленский снова позвонил Путину
Зеленский снова позвонил Путину 38
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери 185
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК 5
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
01:05
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
Политика Статьи
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
01:18
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
Криминал Происшествия
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
00:28
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Общество
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
00:58
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
Украина В мире
Зебра лягнула львицу и осталась жива
00:05
Зебра лягнула львицу и осталась жива
В мире