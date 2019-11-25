Башмет выставил на продажу дом за 700 млн

Башмет выставил на продажу дом на Рублевке

Известный музыкант Юрий Башмет продает свой особняк на Рублевке за 700 миллионов рублей. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, руководитель коллектива

«Солисты Москвы» приобрел построенный из красного кирпича дом в 1100 квадратных метров несколько лет назад.

Резиденция состоит из семи построек, среди которых жилой особняк, русская баня, гараж на два-три автомобиля, домик для гостей. Также к особняку прилагается участок в 1,3 гектаров.

Цокольный этаж дома отдан под оздоровительную зову с бассейном, тренажерным залом, сауной и спа-комнатой. Также в особняке есть зал приемов, столовая, кухня с профессиональным оборудованием, гостевые и хозяйские спальни. На третьем этаже расположен кабинет с панорамным видом на Москву-реку. Внутри дома расписные потолки, на стенах гобелены и картины, в комнатах — камины.