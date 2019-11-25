Башмет выставил на продажу дом за 700 млн

Башмет выставил на продажу дом на Рублёвке за 700 млн

Российский альтист и дирижёр Юрий Башмет выставил свой дом, расположенной на Николиной горе в Москвоской области.

Здание, построенное из красного кирпича с балконами и башенками, занимает 1100 кв. м., сообщает StatHit.

В резиденцию, входит семь построек, среди которых жилой особняк, русская баня, гараж на несколько автомобилей, а также гостевой домик.

Интерьер основного здания напоминает дворцовую обстановку. На потолки нанесена роспись, колонны сделаны с резьбой, на стенах висят гобелены и картины. В нескольких комнатах установлены камины. Кроме того, в доме есть бассейн, сауна, тренажёрный зал, три душевые, два туалета и спа-комната.