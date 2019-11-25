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Башмет выставил на продажу дом на Рублёвке за 700 млн 

News.ru + ещё 1 40 минут назад
Башмет выставил на продажу дом за 700 млн
Фото: globallookpress.com
Российский альтист и дирижёр Юрий Башмет выставил свой дом, расположенной на Николиной горе в Москвоской области.
Здание, построенное из красного кирпича с балконами и башенками, занимает 1100 кв. м., сообщает StatHit.
В резиденцию, входит семь построек, среди которых жилой особняк, русская баня, гараж на несколько автомобилей, а также гостевой домик.
Интерьер основного здания напоминает дворцовую обстановку. На потолки нанесена роспись, колонны сделаны с резьбой, на стенах висят гобелены и картины. В нескольких комнатах установлены камины. Кроме того, в доме есть бассейн, сауна, тренажёрный зал, три душевые, два туалета и спа-комната.
Изначально на особняк была установлена цена почти 700 млн рублей, но теперь опустилась до 637 млн Как писал News.ru, российский композитор Игорь Крутой не исключил возможности открытия отделения своей Академии музыки за рубежом, в том числе в США. По его словам, для этого необходимо заранее изучить конъюнктуру.
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Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Юрий Башмет
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